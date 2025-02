Así es una infección respiratoria polimicrobiana como la que padece el papa Francisco: el cuadro complejo del pontífice

Tras haber sido ingresado el pasado viernes por una infección respiratoria y un episodio de fiebre leve, la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha actualizado este lunes el estado del papa Francisco. El pontífice padece, más concretamente, una "infección polimicrobiana del tracto respiratorio" y seguirá ingresado en el Hospital Policlínico Agostino Gemelli en Roma todavía, sin una fecha de salida establecida.

Esta oficina, además, ha precisado que este diagnóstico ha obligado a modificar la terapia que estaba llevando a cabo y que "todas las pruebas realizadas hasta el momento son indicativas de un cuadro clínico complejo que requerirá de un internamiento hospitalario adecuado". El Papa, de 88 años, se encuentra llevando a cabo un reposo estricto a pesar de que poco antes de ser ingresado se había mantenido activo en su trabajo.

Las infecciones polimicrobianas son aquellas en las que intervienen más de dos patógenos al mismo tiempo y, por esta razón, su abordaje se vuelve más desafiante. De hecho, estas infecciones pueden producirse por especies diferentes, combinaciones de virus, hongos, bacterias o parásitos. Cada uno de estos microorganismos requiere ser tratado con su propio tratamiento específico y puede ser especialmente grave en pacientes de riesgo.

Pero, además, los diferentes microorganismos que infectan al huésped pueden relacionarse entre ellos, tal y como explica este artículo de la Sociedad Americana de Microbiología. "El efecto de una infección microbiana en el huésped depende tanto de la identidad de esos organismos como de la forma en la que se relacionan", detalla esta sociedad. La Oficina de Prensa de la Santa Sede no ha revelado, eso sí, qué infecciones afectan al Papa.

"Cuando la presencia de otras especies llevan a una relación que exacerba la infección, lo llamamos sinergia polimicrobiana", detalla la Sociedad Americana de Microbiología. También explica que existen casos de antagonismo polimicrobiano, en los que la relación entre los distintos microorganismos produce una mejora del estado del huésped. Sin embargo, este último caso no parece ser el que afecta al pontífice.

Un perfil de riesgo

El papa Francisco ha experimentado en el pasado otros episodios de bronquitis que han sido especialmente severos. De hecho, este fue el motivo de su ingreso el pasado viernes. Una bronquitis es una inflamación del revestimiento de los bronquios, que son los conductos que trasladan el aire a los pulmones y también fuera de ellos. Cuando una bronquitis empieza de manera gradual y se alarga en el tiempo pasa a conocerse como crónica.

Sus principales síntomas son la tos y la producción de mucosidad. Esta mucosidad "puede ser transparente, blanca, de color gris amarillento o verde (en raras ocasiones, puede presentar manchas de sangre)", aclara la Clínica Mayo en su página web. Este organismo también apunta a que el dolor de garganta, de cabeza y, en general, en el cuerpo, la fiebre, la fatiga, las molestias en el pecho y la falta de aire son comunes.

Las bronquitis y las infecciones de vías respiratorias pueden ser especialmente peligrosas para ciertos grupos de población, como las personas mayores. El papa Francisco, además, presenta un riesgo adicional y es que cuando era joven le fue extirpado una parte del lóbulo superior derecho de sus pulmones. Hace cinco años compartió cómo fue aquella experiencia a raíz de la crisis generada por la irrupción de la pandemia de la Covid-19.

"Cuando a los 21 años me enfermé con algo grave, tuve mi primera experiencia con el límite, con el dolor y con la soledad. Me cambiaron las pautas. Durante meses, no sabía quién era y si me moría o no. Ni los médicos sabían si iba a sobrevivir. Me acuerdo que un día le pregunté a mi madre, abrazándola, si me iba a morir", recordó el papa Francisco en un extracto de su libro Soñemos juntos.

Os agradezco el cariño, la oración y la cercanía con la que me estáis acompañando en estos días. — Papa Francisco (@Pontifex_es) February 16, 2025

En el libro cuenta que entonces le sacaron "un litro y medio de agua del pulmón" y esa operación le ha hecho especialmente propenso a las enfermedades respiratorias, especialmente en temporadas de resfriados. Este domingo, el Papa agradeció en un tuit en su perfil de X a las personas que se habían preocupado por su estado de salud.