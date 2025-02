Creía que tenía la menopausia pero era un cáncer de útero: los síntomas a los 50 años en España que no debes ignorar

En España, la menopausia en las mujeres se presenta entre los 46 y los 50 años, con únicamente un 2% de los casos a partir de los 55 años. Algunos de sus síntomas son las irregularidades menstruales, sofocos, sudores nocturnos e incluso problemas para dormir. Pero hay otros síntomas que son indicativos de un problema mayor, como puede ser un incipiente cáncer de útero.

Ese fue el caso de Dawn Willis, una paciente que relata su caso para concienciar a otras personas. Cumplidos los 50 años, experimentó sangrado vaginal durante aproximadamente un año. No consultó por esta dolencia al atribuirla a un síntoma de la menopausia. No acudió al médico hasta que inició hinchazón abdominal, momento en el que recibió el terrible diagnóstico: Willis padecía un cáncer de útero avanzado.

Aunque los sangrados posmenopáusicos aislados no suelen ser graves, sí pueden ser un posible signo de cáncer, especialmente si se trata de sangrados abundantes o constantes. Los principales síntomas del cáncer de útero o endometrio incluyen sangrado o manchado vaginal a partir del climaterio, menstruación abundante e inusuale, sangrado vaginal entre periodos menstruales y cambios en el flujo vaginal.

Se calcula que alrededor de 15 millones de mujeres en edad reproductiva padecen esta enfermedad en Europa. El adenocarcinoma endometríal es el tipo más común, representando el 75% de los casos, y detectándose habitualmente en etapas tempranas. Mediante cirugía, la mayoría pueden curarse, siempre y cuando se detecten de forma precoz y no hallan hecho metástasis en otros tejidos.

"Me enfadé mucho conmigo misma cuando recibí el diagnóstico", confiesa Willis, de Canterbury (Reino Unido). "Había ignorado los síntomas. Durante la menopausia pasan tantas cosas en el cuerpo que pensé que el sangrado era normal, pero luego se me hinchó el vientre y mi familia me dijo que acudiese al médico. Y me alegro, porque me diagnosticaron cáncer de útero avanzado. Si hubiera esperado un par de meses más, no estaría aquí hoy".

Actualmente Willis ha cumplido 58 años. Tras el diagnóstico inicial de marzo de 2017, se sometió a un año de tratamiento. Un tumor año después, el tumor se encontraba en remisión. En marzo de 2022 supo que estaba oficialmente libre de cáncer. Ahora, ella es una las primeras personas en aconsejar a las demás a que acudan al médico ante síntomas dudosos.

Sin embargo, el proceso no estuvo libre de complicaciones. Tras su tratamiento, Willis sufrió una perforación intestinal secundaria al tratamiento con radioterapia, y actualmente necesita un estoma.

Aún así, pretende seguir aprovechando su vida al máximo, y aprovecha para aconsejar a otros posibles pacientes que se realicen las pruebas necesarias si sufren signos o síntomas atípicos.

"Estoy bien con mi estoma porque me salvó la vida, pero probablemente no lo necesitaría si me hubiesen examinado antes", valora Willis al rememorar las circunstancias de su caso. "Así que realmente quiero difundir ese mensaje: Si algo va está bien, ¡no lo dejes pasar!".