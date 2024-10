Estuve a punto de morir por un cáncer de boca a los 33 años: este fue el primer síntoma que tuve

Durante una visita rutinaria al dentista, es posible que una de las múltiples recomendaciones sea usar más hilo dental y evitar los palillos, entre muchos otros consejos. Es relativamente habitual tener alguna que otra lesión orofaringea, como una caries dental. Por desgracia, el cáncer oral o cáncer de boca también existe, y en odontología también se deben tener en cuenta algunos signos y síntomas de alarma.

Recientemente, Eva Grayzel, que actualmente tiene ya 59 años y vive en Florida, contó su propia experiencia en este sentido: con 33 años fue diagnosticada de cáncer de boca en estadio IV, dos años después de haberse detectado una llaga en un lado de la lengua, la cual no mejoraba.

Esencialmente se consideraba una persona sana: llevaba a cabo una dieta saludable, hacía ejercicio, no fumaba, no bebía y no poseía factores de riesgo conocidos. Pero hay casos en los que no se tiene ningún factor de riesgo como tal, motivo por el cual hay que fijarse en algunos síntomas o signos de alarma.

Las señales

Actualmente se calcula que 58.500 estadounidenses son diagnosticados de cáncer oral u orofaríngeo cada año, y 12.250 de ellos perderan la vida por dicho motivo. La probabilidad de sufrir este tipo de cáncer aumenta con la edad, motivo por el cual, como sucede con otro tipo de tumoraciones malignas, es conveniente saber reconocer algunos signos y síntomas de alarma y solicitar consejo médico.

En el caso de Grayzel, su primer signo de alarma fue una llaga que no curaba. Cabe destacar que una llaga en la boca o lengua no es sinónimo de cáncer y es un síntoma muy inespecífico, motivo por el cual muchos pacientes reciben un diagnóstico tardío. Sin embargo, si se trata de una lesión que no se cura, sí debe estudiarse.

Una revisión publicada en el año 2022 en Malaysian Family Physician sugirió que las lesiones en la cavidad oral que no se resuelven tras el paso de tres semanas deben ser investigadas por atención médica especializada y, si es preciso, se necesitaría realizar una biopsia para poder diagnosticar adecuadamente un cáncer oral.

Otros síntomas que experimentó Grayzel fueron el dolor unilateral en el oído y la lengua. De hecho, en su momento, su cirujano oral no dio importancia a dicho dolor y le sugirió que se mordía la lengua por la noche, aunque ese no era el caso.

Como recuerda la misma Grayzel, el cáncer oral en sus primeras etapas puede incluso ser asintomático, motivo por el cual explica que es conveniente realizarse pruebas preventicas y revisiones por parte del dentista. La detección temprana, como fue su caso, puede ahorrar muchos disgustos y salvar vidas.

Tras el diagnóstico, el siguiente paso para Grayzel fue realizarse una cirugía. En su caso reconstruyeron un tercio de su lengua a partir de su brazo y pierna, y le llegaron a extirpar hasta 40 ganglios linfáticos del cuello. Posteriormente, mejoró, aunque necesitó un segundo tratamiento con radioterapia que no fue tan bien tolerado. De hecho, a la cuarta semana de tratamiento radioterápico recuerda que apenas podía hablar o comer, llegando a creer que fallecería. Incluso dejó escritas algunas cartas a su esposo y sus hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eva Grayzel | Speaker Storyteller | Oral Cancer Advocate (@evagrayzel)

Sin embargo, Grayzel sobrevivió, y actualmente colabora en dar difusión a este tipo de cáncer menos conocido que otros, como son el cáncer de mama, próstata, colon o pulmón. Ella cree firmemente en la prevención, que en este caso correría a cargo de los profesionales especialistas en odontología.

"No está bien si no te hacen pruebas de detección de cáncer bucal en tu revisión dental. Pocos consultorios dentales se lo toman en serio, y es una prueba de vida o muerte que tan solo requiere tres minutos". Grayzel se refiere a un examen intraoral y extraoral, como publica la Asociación Dental Americana (ADA) en sus pautas.

En este caso, Grayzel insiste en solicitar activamente este tipo de revisión cuando realicemos los controles anuales o semestrales con nuestro dentista. Actualmente ella se dedica a generar conciencia respecto al cáncer oral y a evitar un diagnóstico tardío, como fue su caso.