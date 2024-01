Las seis señales habituales que alertan de un cáncer de boca: el tumor letal ignorado en España

Una llaga que no cura es uno de los síntomas de alarma del cáncer oral. iStock

Mama, pulmón, colon y próstata. Estos son los órganos con más papeletas para sufrir un cáncer, pero lo cierto es que esta enfermedad se puede desarrollar en casi cualquier parte del cuerpo. La boca no es una excepción. Aunque no es de lo más habitual, se estima que el cáncer oral tiene una incidencia de unos 8.000 casos anuales en España. Aunque no existen cifras de vigilancia oficiales, se calcula que en todo el mundo el dato asciende hasta los 700.000 afectados.

Las cifras de mortalidad no se quedan atrás. Según el INE, en 2022 fue responsable de 2.454 fallecimientos en nuestro país. Con un diagnóstico precoz, las posibilidades de supervivencia rondan el 90%. Mientras, si se realiza de manera tardía, se reducen a la mitad. Por desgracia suele ser lo habitual.

Según denunciaba recientemente Oral Health Foundation, una entidad de Reino Unido, en dicho país la mitad de los diagnósticos de cáncer de boca se logran demasiado tarde. En España, las cifras todavía son más críticas. Tal y como expone el último Atlas de la salud bucodental en España (2022), se diagnostican de manera precoz un 30% de los casos. Esto provoca que a los cinco años sólo sobreviva un 50% de los pacientes.

[La IA 'supera' al humano: predice hasta un 7% más de cánceres de mama que los métodos actuales]

La autoexploración puede ser una herramienta muy útil para conseguir un diagnóstico precoz. Antes de comenzar con las pautas, primero hay que matizar que el cáncer de boca engloba todos aquellos tumores que se desarrollan en cualquier parte de la cavidad oral (labio, paladar duro, paladar blanco, úvula —más conocida como campanilla—, amígdalas y lengua) por lo que la presentación puede ser muy variable. En algunos casos puede incluso no dar la cara hasta alcanzar estadios avanzados.

Los signos de alerta

No obstante, como explica Michael Ho, profesor de Cirugía Oral y Maxilofacial en la Universidad de Leeds (Inglaterra), existen algunos síntomas que sirven para activar las alarmas y que se pueden vigilar desde casa. "Es vital que revise su boca para detectar signos tempranos de cáncer", escribe el profesional en un artículo divulgativo.

Estos son: llagas o úlceras que perduran durante más de tres semanas, un bulto o hinchazón en cualquier parte de la boca, la mandíbula o el cuello y que también dura en el tiempo, manchas rojas o blancas en la zona, entumecimiento de la lengua u otra área de la cavidad oral, dientes flojos sin motivo aparente y dolor de garganta o ronquera que persiste durante más de seis semanas.

"Si nota alguno de los puntos anteriores, es importante que consulte a su médico de cabecera o dentista lo antes posible", advierte. Tener en cuenta esta máxima es de lo más relevante. Como insisten desde el Consejo General de Dentistas de España, mejorar la divulgación de este tumor entre la población general es una parte fundamental para lograr un diagnóstico precoz. Según denuncian, tres de cada diez españoles desconocen de su existencia.

[El presidente de los oncólogos europeos: "La mortalidad en el cáncer depende del código postal"]

Además de la autoexploración, el organismo recomienda que los chequeos de boca se integren en los sistemas de vigilancia sanitaria rutinarios. Aunque el cribado a la población general no está recomendado, existe evidencia sobre su efectividad en pacientes con factores de riesgo.

Estos son fundamentalmente el consumo de tabaco y alcohol. Se estima que hasta el 90% de este tipo de cáncer se desarrolla por estos malos hábitos. Es más, su amplia extensión entre la población española es lo que puede estar detrás del aumento exponencial de casos. Tal y como refleja el Atlas citado, entre 2016 y 2021 se ha producido un crecimiento de cerca del 10% en la incidencia.

Varios factores de riesgo

El virus del papiloma humano (VPH) también es otro factor de riesgo a tener en cuenta. De hecho, es muy relevante. Como advertía hace unos años la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), en el caso de los tumores de orofaringe (paladar, pared lateral y posterior de la garganta, una de las amígdalas, y el tercio posterior de la lengua), esta infección ya es más importante que los factores de riesgo clásicos. Es responsable de hasta de un 48% de los casos.

Los papilomas humanos son una infección vírica del aparato reproductor que se transmite durante las relaciones sexuales y no hay que olvidar, como ha informado EL ESPAÑOL, que las ITS están en aumento en nuestro país.

[El revolucionario análisis de sangre que detecta hasta 50 tipos de cáncer: el hallazgo científico]

La edad es otro factor de riesgo que se debe considerar, así como una higiene bucal deficiente, la exposición excesiva al sol en los labios, tener un sistema inmune debilitado y pertenecer al sexo masculino. El 70% de todos los pacientes son hombres, aunque se cree que esto puede ser el reflejo de que ellos han sido más tendentes en el pasado al consumo de alcohol y tabaco.

En cualquier caso, una vida saludable, la autoexploración en busca de posibles signos de alarma y visitar al dentista periódicamente pueden suponer un antes y un después en este tipo de cáncer.

Sigue los temas que te interesan