Así es la 'Shigella', la bacteria que casi mata a Àngel Llàcer: "Tuvieron que sacarme el gemelo a cucharadas"

Àngel Llàcer anunciaba el pasado abril que se apartaba de los platós a causa de una grave enfermedad. Sus últimos meses han estado llenos de ingresos hospitalarios, incertidumbre y dos operaciones. Todo comenzó con un viaje a Vietnam en el que el actor y director teatral contrajo una bacteria llamada Shigella y que le ha hecho temer por su vida. El juez del programa Tu cara me suena de Antena 3 ha reaparecido ahora en Col·lapse de TV3 presentado por Ricard Ustrell y ha contado cómo ha sido todo su proceso.

Este microorganismo produce una infección conocida como Shigelosis y se puede contraer por contacto entre personas o por tomar alimentos o agua contaminados con ella. Cuando llega al estómago, prolifera en el intestino delgado y después entra al colón. Normalmente, suele cursar con síntomas como diarrea con sangre, mocos o pus, fiebre y dolor abdominal.

El proceso de Llàcer comienza cuando, en el mismo viaje, va de Vietnam a Tailandia. "Allí me pongo muy mal. Una doctora en Bangkok me pone unos antibióticos y estoy tres días en reposo y vuelvo a casa". Cuando volvió a España pensaba que todo se quedaría en un mal recuerdo, pero el pasado 13 de abril comenzó a notar los síntomas mientras estaba en Madrid. Tenía dolor abdominal, una diarrea muy fuerte y fiebre, por lo que decidió ir al hospital. Allí le dan el alta tras verlo, pero tiene que volver al día siguiente porque está aún más grave. "Me ingresaron durante 10 días. Salí y yo pensaba que ya estaba curado y la bacteria estaba muerta". Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Poco tiempo después, ya de vuelta en Barcelona, el dramaturgo tuvo que volver a ingresar en el hospital porque tenía la pierna muy hinchada. "La doctora advierte de que deben abrirme la pierna. El viernes me hacen la primera intervención y ven la gravedad de la enfermedad". La bacteria se estaba comiendo su cuerpo y tuvieron que retirar la parte afectada en la operación. "Tuvieron que sacarme el gemelo a cucharadas", declaró en la entrevista. Aparentemente, todo había ido bien, pero el actor le llegó a decir a su doctora que creía que iba a morir.

Dos días después de esa primera intervención tuvo lugar la segunda. Aunque el gemelo estaba curando bien, la Shigella seguía avanzando por su cuerpo. "Me dijeron: 'O sales sin pierna o no sales'", ha relatado emocionado. Finalmente, ha podido conservar la pierna, pero ha tenido que aprender de nuevo a andar. "He aprendido a poner un pie detrás de otro, literalmente. No puedo saltar ni subir escaleras, solo caminar, y lo hago lentamente". Llàcer no dudó en enseñar durante el programa las cicatrices que le han quedado en la pierna tras todo el proceso.

Alerta en Europa

La Shigella no es una desconocida en Europa. En 2023, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades sobre la propagación de esta bacteria multirresistente a los antibióticos. Entre abril y junio del año pasado se notificaron 300 casos de infecciones en el continente. De ese total, España había registrado 60. En ese momento, presentaba resistencia a los antibióticos de primera y segunda línea, como las cefalosporinas. También a los de tercera generación, las fluoroquinolonas, el sulfametoxazol y la trimetoprima. Aunque este microorganismo combatía especialmente a la azitromicina.