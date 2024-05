Investigadores españoles revierten los signos motores del párkinson con una revolucionaria técnica

Investigadores del Centro Integral de Neurociencias Abarca Campal HM CINAC, ubicado el Hospital Universitario HM Puerta del Sur de Móstoles, han logrado realizar con éxito por primera vez subtalamotomías bilaterales mediante ultrasonidos focales de alta intensidad (HIFU), mostrando que el procedimiento es eficaz y seguro, y es capaz de revertir las manifestaciones motoras de la enfermedad de Parkinson.

El beneficio motor que experimentaron los pacientes ha sido altamente significativo, mientras que, los efectos adversos experimentados fueron leves y mayormente transitorios. De esta forma, la principal conclusión de este estudio es que es posible tratar los signos motores de la enfermedad de Parkinson en los dos lados del cuerpo mediante el denominado HIFU.

Este abordaje es pionero porque, hasta la fecha, este tipo de procedimiento con ultrasonidos solo se realizaba en uno de los hemisferios cerebrales, y por lo tanto los beneficios de esta técnica solo impactaban en uno de los lados del cuerpo. De esta forma, este grupo de investigación liderados por José Obeso, director de HM CINAC, y Raúl Martínez, neurólogo e investigador clínico de HM CINAC, resuelven positivamente una de las grandes incógnitas en este campo referida a la hipotética viabilidad de la subtalamotomia mediante HIFU de forma bilateral.

[Golpe española al párkinson: la nueva técnica que abre la puerta a revolucionarias terapias]

"La realización de tratamiento ablativo bilateral en la enfermedad de Parkinson mediante radiofrecuencia y cirugía estereotáxica se ha asociado clásicamente con complicaciones graves, por lo que esta opción terapéutica estaba considerada como no disponible, con las limitaciones terapéuticas que ello conllevaba", destaca Obeso.

"Nuestro estudio destierra este planteamiento, mostrando que en efecto se puede realizar lesión de núcleo subtalámico de ambos hemisferios con buena tolerancia, si bien hay que precisar que cada ablación (tratamiento con HIFU) se realiza en momentos diferentes, y separados entre si unos 12 meses", añade.

En 'JAMA Neurology'

Este estudio, que se vehiculiza a través de la Fundación de Investigación HM Hospitales y cuenta con la participación del Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED) perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, acaba de ser publicado en la prestigiosa revista científica JAMA Neurology, órgano de difusión de la American Medical Association y una de las más importante del mundo en Neurología con factor de impacto de 29.

Se trata de la primera publicación en el mundo sobre la subtalamotomia mediante HIFU realizada de forma bilateral. "Aunque se trata de un estudio preliminar, estos resultados muestran que la aplicación bilateral del HIFU sería un tratamiento factible y eficaz en pacientes bien seleccionados. Las mejorías en algunos de los seis pacientes tratados son muy significativas. Necesitamos estudios más grandes para corroborar estos hallazgos, sobre todo en términos de seguridad del procedimiento", indica Martínez.

Investigadores del Centro Integral de Neurociencias Abarca Campal HM CINAC.

La subtalamotomía mediante HIFU consiste en la realización progresiva y controlada de una termoablación, es decir, una lesión por aumento de temperatura en un núcleo del cerebro llamado núcleo subtalámico, mediante la aplicación de ultrasonidos de alta intensidad. La ablación se realiza con la guía de la imagen de RNM en tiempo real durante el procedimiento. De esta forma, se consigue revertir las manifestaciones motoras de la enfermedad de Parkinson como el temblor parkinsoniano, la rigidez y la bradicinesia.

Esta técnica, mínimamente invasiva, impacta sobre las estructuras profundas del cerebro sin la necesidad de realizar una incisión craneal y tiene efecto clínico inmediato. La ausencia de incisión supone beneficios en términos de seguridad, dado que se eliminan las complicaciones clásicas de una cirugía intracraneal y la colocación de implantes cerebrales. Además, se reducen los tiempos de recuperación, la estancia hospitalaria y la complejidad de cuidados que necesita el paciente.

Este estudio supone un paso más en consolidar a la subtalamotomía por HIFU como una opción terapéutica eficaz para tratar aspectos motores de la enfermedad de Parkinson.

HM CINAC se convirtió en 2017 primer centro en lograr revertir las manifestaciones motoras de la enfermedad mediante la aplicación del HIFU y, por tanto, sin tener que recurrir a intervenciones quirúrgicas y los riesgos que conllevan. Desde entonces se han superado varios hitos científicos, siendo uno de los principales la publicación en diciembre de 2020 en la prestigiosa revista, The New England Journal of Medicine, de los resultados de un ensayo clínico diseñado por HM CINAC, que aportó evidencia científica de clase I respecto a la eficacia y seguridad de esta técnica.

La enfermedad de Parkinson es la segunda patología neurodegenerativa más frecuente y se espera que en las próximas décadas se produzca un verdadero efecto pandemia, por lo que la investigación científica es un arma indispensable para afrontar este escenario.