Los cinco cosas de las que más se arrepiente la gente al morir, según una enfermera de paliativos

El ser humano se ha pasado toda la Historia buscando el santo grial, la fuente de la eterna juventud, la piedra filosofal e, incluso, un poder dentro de las células madre para detener la propia muerte. Eso sí, la conclusión, por el momento, es que tenemos que resignarnos ante el hecho de que todos vamos a morir. "Y menos mal", dirán algunos que no le ven sentido a estar en la Tierra eternamente pagando facturas. Sin embargo, este pensamiento también ha causado muchas inquietudes —trascendentales y terrenales— durante milenios.

A medida que vamos cumpliendo años, las personas nos vamos enfrentando a crisis que nos hacen plantearnos cómo estamos viviendo nuestra vida. Si bien es la crisis de los 40, o midlife crisis en inglés, la que más fama tiene de perturbadora, ninguna puede competir con el repaso vital que muchas personas hacen en su lecho de muerte. Varios psiquiatras y sanitarios implicados en los cuidados paliativos han estudiado cómo las personas se enfrentan a la muerte y cuáles son sus pensamientos cuando llega ese momento.

Bronnie Ware es una de las autoras más reconocidas en este tipo de testimonios; es una enfermera australiana que trabajó durante años en cuidados paliativos con personas que se encontraban en sus últimas 12 semanas de vida. En el año 2012 publicó su libro The top five regrets of the dying —que en español sería algo así como las cinco cosas de las que más se arrepienten quienes se están muriendo— en el que plasmó muchas de las lecciones que aprendió en su trabajo con pacientes que estaban próximos a su final.

Con este libro, la autora anima a los lectores a aprovechar la buena salud para tener una vida plena y ofrece el consejo de varios de sus pacientes a los que la muerte les sobrevino sin haber tachado toda su lista de objetivos pendientes. A continuación, los cinco aspectos por los que la gente se arrepiente más en su lecho de muerte, según Bronnie Ware:

Vivir como quieren los demás

Mantener un matrimonio porque así lo dicta la tradición, elegir una profesión que le gusta más a tus padres que a ti mismo o relacionarte sólo con algunos por el qué dirán. Según Bronnie Ware, el asunto por el que más se quejaban sus pacientes cuando les llegaba el momento de morir era no haber vivido conforme a sus propios criterios y deseos. De esta manera, la autora expone en el libro tres casos de pacientes que se dieron cuenta demasiado tarde de que no estaban haciendo lo que realmente querían.

Trabajar demasiado

En este caso, Bronnie Ware explica que haber trabajado demasiado era un arrepentimiento que mostraban más los hombres que las mujeres. Los pacientes que Ware había atendido en mayor medida eran personas de generaciones en las que el hombre traía el dinero y la mujer se ocupaba de la casa. En este sentido, muchos hombres compartieron con la autora que se habían perdido la infancia de sus hijos y no habían tenido demasiado tiempo para estar con su familia. Ahora bien, trabajar duro no tendría nada de malo si ese fuera el propósito vital de una persona.

No expresar sentimientos

La autora del libro explica que muchas personas se arrepienten al final de sus vidas de no haber expresado lo que pensaban y lo que sentían por no tener conflictos con los demás. Este hábito resulta dañino, según la enfermera, porque las personas terminan sintiendo haber vivido una vida mediocre y no haber desarrollado su personalidad al completo. Este arrepentimiento está muy relacionado con el primero, ambos consisten en no estar abordando la vida como uno realmente quiere.

Perder el contacto con amigos

"Todo el mundo echa de menos a sus amigos cuando se está muriendo", sentencia Ware en este artículo de The Guardian. Por desgracia, según vamos avanzando en la vida, las obligaciones de la misma impiden tener el tiempo que estas relaciones necesitan para seguir existiendo. La autora del libro explica que muchos de sus pacientes no eran capaces de encontrar a sus antiguos amigos cuando estaban muriendo porque había pasado mucho tiempo desde la última vez que se habían visto.

No permitirse ser feliz

Por último, Ware propone una idea que puede resultar chocante: cuando las personas estaban cercanas a morir se daban cuenta de que la felicidad era una elección. Es decir, ser feliz no tenía que ver, en realidad, con conseguir tener una pareja, una casa o mucho dinero, sino con vencer el miedo al cambio. Muchos de los pacientes próximos a la muerte aseguraban que se habían pasado toda la vida repitiendo los mismos patrones y hábitos que, en realidad, querían cambiar, pero les hacían sentir cómodos.

