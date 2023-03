Los tres famosos fármacos que se vinculan con el cáncer de colon, mama y estómago en España

Los casos de cáncer no han dejado de aumentar en los últimos años en España, llegando a los 290.175 diagnósticos en 2022, un 1,34% más con respecto al año anterior, según los datos de la Asociación Española Contra el Cáncer. Las causas de esta enfermedad son diversas y, en muchas ocasiones, incluso desconocidas; no obstante, las investigaciones han ido cercando su origen y se ha constatado que existe una relación con fármacos de uso común en nuestro país. La píldora anticonceptiva, el Omeprazol y los antibióticos han sido señalados en diversos estudios.

En primer lugar, las píldoras contienen una variante sintética del estrógeno y de los progestágenos en diferentes proporciones, dependiendo de la fórmula, y se encuentran en la lista del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Están calificadas con el primer grado, lo que significa que existe suficiente evidencia de que se trata de un carcinógeno para las personas, aunque el riesgo se considera bajo y se vuelve a reducir después de abandonar su consumo.

La mayoría de los estudios que establecen esta relación son observacionales, como el análisis de datos de más de 150.000 mujeres que participaron en 54 muestras epidemiológicas: "Se mostró que, en general, las que habían usado alguna vez anticonceptivos orales tenían un 7% más de riesgo relativo al cáncer de mama en comparación con las mujeres que no habían usado nunca", explican en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

Prudencia en las conclusiones

El cáncer de mama es el más diagnosticado a mujeres en España y se prevé que este año 2023 se sumen 35.001 casos nuevos. Dentro de estas cifras escalofriantes, la buena noticia es que su mortandad ha descendido en los últimos años y la supervivencia ha crecido hasta un 86%, gracias también al diagnóstico precoz que permite que los tratamientos sean más efectivos. Entre otros factores, su aparición tiene que ver con la edad, la genética heredada, el consumo de alcohol y la obesidad.

Además de las píldoras, otro medicamento señalado como cancerígeno es el Omeprazol, todo un clásico en los botiquines españoles para calmar las dolencias de estómago. Forma parte de los medicamentos inhibidores de la bomba de protones (IBP), que son los más efectivos para reducir la secreción de ácidos gástricos. Se consideran seguros y eficaces, pero existen datos que apuntan a que un uso a largo plazo puede tener riesgos importantes para la salud, como un aumento del riesgo de padecer un cáncer gástrico o tumor estomacal.

Fue el British Journal of Medicine el que publicó un estudio en 2017 elaborado por la University College de Londres y la Universidad de Hong Kong donde se establecía una relación entre el consumo de IBP y el aumento de riesgo de este cáncer. Analizaron para ello una muestra de 63.000 sujetos que habían superado la acción de la Helicobacter pylori y observaron que los que habían sido tratados con este grupo de medicamentos tenían el doble de posibilidades de padecerlo.

Con todo, la evidencia científica sobre esta asociación no es suficientemente robusta y, de hecho, un metaanálisis publicado el pasado año en Alimentary Pharmacology and Therapeutics reconoce que se está produciendo un sobreconsumo de IBP y que sus efectos secundarios no deberían tomarse a la ligera, pero rebaja la contundencia de las afirmaciones sobre el Omeprazol. El cáncer de estómago es el que más ha reducido su mortandad en las últimas décadas en Europa, pero aun con eso se diagnosticaron hasta 6.913 casos en nuestro país en 2022. Uno de los factores de riesgo es, precisamente, tener una infección duradera por Helicobacter pylori.

La importancia del consumo responsable

En tercer lugar, detrás de la píldora anticonceptiva y del Omeprazol, el tercer fármaco señalado son los antibióticos, que mantienen una relación con el cáncer de colon. Desde hace años, la comunidad científica ha pedido que se haga un consumo responsable y solo bajo receta médica, principalmente para evitar la aparición de bacterias resistentes a estos tratamientos. Ahora, ese mismo consejo habría que ampliarlo por su posible interacción con la patología colorrectal, una hipótesis refrendada por dos estudios.

Uno de ellos, realizado por investigadores británicos, analizó a 8.000 pacientes que padecían cáncer colorrectal y a 30.000 personas sanas. Observaron que los menores de 50 años con historial de consumo de antibióticos tenían un incremento de un 49% de riesgo en el colon, pero no en el recto. La otra investigación, firmada por científicos suecos, estudió a 40.000 personas con cáncer colorrectal y 200.000 sin cáncer, detectando que los que habían tomado antibióticos durante más de 6 meses tenían un 17% más de riesgo de padecer uno de estos cánceres.

Con todo, los estudios no pretenden cuestionar que estos medicamentos sean fundamentales para ciertas infecciones, pero sí insisten en su consumo responsable. De hecho, la razón por la que pueden provocar este tipo de enfermedades en su capacidad para destruir bacterias, puesto que eliminan también las que son beneficiosas para nuestro organismo y con las que vivimos en simbiosis, la microbiota. Además, otros factores de riesgo son la obesidad, la falta de ejercicio, el consumo de alcohol, carne roja y tabaco. El colorrectal es el cáncer que más casos nuevos registra en España, por encima de los 40.000 nuevos diagnósticos anuales.

