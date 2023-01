Los nuevos casos de cáncer bajarán en España gracias a su menor incidencia en hombres

El número de nuevos casos de cáncer en España se estabiliza y "lo más probable es que estos primeros años baje un poco", según Jaume Galcerán, presidente de la Red Española de Registros de Cáncer, Redecan. ¿La razón? La Covid y la bajada del cáncer en los hombres debido al abandono del tabaquismo. La contraparte es que los casos de cáncer en mujeres seguirán aumentando.

Para este 2023 se estiman 279.260 nuevos diagnósticos, según el informe Las cifras del cáncer en España 2023, editado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y Redecan. En puridad, son casi mil casos menos de los calculados para el año pasado, pero Galcerán advierte de que, al ser una estimación y no números reales, no hay que tomar esa reducción al pie de la letra. No obstante, el cálculo "está hecho con una metodología estadística y epidemiológica muy utilizada, es la misma que la de la OMS".

La razón de este parón en el aumento de los nuevos casos está principalmente en el efecto de la pandemia de SARS-CoV-2. "Murió mucha gente mayor y una parte de ellas habría sido diagnosticada de cáncer".

El epidemiólogo ha explicado a EL ESPAÑOL que lo más probable es que la cifra general de casos de cáncer en España baje en los próximos años, "porque la cantidad de cánceres relacionados con el consumo de tabaco en hombres era muy alta y está bajando", sostiene.

"En las mujeres era muy baja y ha sido subiendo pero, como todavía el efecto es pequeño, globalmente veremos una disminución en números absolutos", explica. Del total de casos estimados para 2023, 158.544 serán diagnosticados en hombres y 120.715 en mujeres.

El tabaco cae, la obesidad sube

Galcerán apunta que la reducción de casos que se verá en los próximos años no tiene que ser algo bueno de por sí, "en el sentido de los factores de riesgo. En parte sí lo es por el tema del tabaco en los hombres, sobre todo, y en parte no porque el efecto de la Covid ha hecho que baje la población y, por tanto, el número absoluto de cánceres".

Este efecto seguirá percibiéndose durante unos años más. No obstante, la cifra estimada para el año 2040 es de 341.000 nuevos casos. El crecimiento de la población y su progresivo envejecimiento, así como el aumento de otros factores de riesgo ajenos al tabaco, como la obesidad o la contaminación, provocará este repunte más a largo plazo.

Los cánceres más diagnosticados en España este 2023 a nivel general serán los de colon y recto, con 42.721 nuevos casos. En hombres solo se verá superado por los tumores de próstata: 29.002 frente a 22.266.

En mujeres, el cáncer más diagnosticado será el de mama, con 35.001 nuevos casos, por 16.364 de colon y recto. El cáncer de pulmón será tercero en ambos sexos, con 22.266 casos en hombres y 9.016 en mujeres. Galcerán destaca que, hace 30 años, este tumor no estaba "ni entre los 10 primeros" en mujeres. En cambio, en hombres se aprecia un claro descenso.

La mortalidad del cáncer ha experimentado un fuerte descenso en las últimas décadas, 'camuflada' por el aumento de la población. Así, en 2022 hubo 113.662 fallecimientos por cáncer, un aumento del 0,8% respecto al año anterior.

Estas defunciones suponen el 25,2% del total del año en España, solo superada por las enfermedades del sistema circulatorio (26,4%). Separando entre sexos, en mujeres se ve algo similar, mientras que en hombres el cáncer ya es la primera causa de muerte.

La cantidad de personas que sobreviven cinco años después del diagnóstico de su cáncer ha ido aumentando poco a poco a lo largo de los años gracias a la detección precoz, los nuevos tratamientos (la inmunoterapia y las terapias diana han revolucionado el manejo de algunos tumores) y las innovaciones en cirugía y radioterapia.

Así, el 55,3% de los hombres y el 61,7% de las mujeres sobreviven a los cinco años. Las razones de estas diferencias son la distinta distribución de los tipos de cáncer: hay más tumores de pulmón (de mal pronóstico) en hombres y, en mujeres, la supervivencia del cáncer más prevalente, el de mama, es alta. No obstante, queda mucho por hacer en algunos tumores, como esófago (supervivencia del 13% en hombres) o páncreas (del 7% en hombres y del 10% en mujeres).

Lo más destacable, con todo, es el aumento de la supervivencia debido a la reducción de tabaquismo en las últimas décadas. "Todos los cánceres relacionados con el tabaco están disminuyendo su incidencia", ha afirmado Galcerán en la presentación del informe, "no solamente de pulmón sino también en otros tipos".

La presidenta de SEOM, Enriqueta Felip, que también ha participado en la presentación de las Las cifras del cáncer en España 2023, ha destacado que, si bien se está reduciendo ese tabaquismo en hombres, "en las mujeres está costando un poquito más".

Ha recalcado, además, que un tercio de las muertes por cáncer son evitables que ya están relacionadas con factores modificables como los hábitos de vida o el entorno.

