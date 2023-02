Alerta sanitaria en España: Sanidad retira este producto de salud dental y pide no usarlo

"De acuerdo con la información facilitada, se ha detectado un certificado de marcado CE falsificado con número G2 058482 0010 Rev.00, con fecha de emisión 7 de julio de 2020 y fecha de caducidad 6 de julio de 2025, del organismo notificado alemán TÜV SÜD Product Service GmbH, cuyo número de identificación es el 0123. Este certificado de marcado CE falsificado estaba dirigido al fabricante Foshan Nanhai Hager Medical Machinery Co., LTD., República Popular China, para el producto 'Unidad Dental Integral'", explica AEMPS en su comunicado.

La argucia podría estar, apunta la autoridad reguladora, en que los exportadores han aprovechado la similitud del nombre de otra compañía de productos sanitarios que sí ha logrado la certificación. "Las autoridades sanitarias rumanas informan de que el citado organismo notificado ha emitido un certificado de marcado CE válido y con el mismo número G2 058482 0010 Rev. 00, para el fabricante Foshan Anle Medical Apparatus Co., Ltd., China, y no para Foshan Nanhai Hager Medical Machinery Co., LTD., República Popular China, tal y como figura en el documento falsificado".