Por qué la Navidad te pone triste, aunque te guste: los seis consejos de una psicóloga para superarlo

La Navidad suele ser una época que viene acompañada de cenas familiares y con amigos. Mariah Carey vuelve con su famoso All I Want for Christmas Is You, las calles se visten con luz y quién no disfruta del placer culpable de un buen dulce. Esto es lo que se supone que representa esta época para todos, la felicidad, pero lo cierto es que hay personas que se colocan en el polo opuesto de este sentimiento, llegando incluso a experimentar apatía y una fuerte tristeza.

Esto, de primeras, puede resultar algo raro, pero la ciencia no es ajena al problema. De hecho, se ha acuñado un término para definirlo: depresión blanca o blues de la Navidad, que viene a englobar el estado de ánimo triste o malhumorado que algunos desarrollan por estas fechas.

La psicología lleva tiempo estudiando los cambios de ánimo que se suceden en Navidad. Por ejemplo, hace unas décadas se tenía la teoría de que en esta época del año emperoraban síntomas de trastornos psicológicos y psiquiátricos graves. Si bien, finalmente, investigaciones como la publicada en 2011 por la revista Innovarions in Clinical Neuroscience, demostraron que no tiene influencia sobre ellos, pero sí sobre trastornos del estado del ánimo, es decir, la ansiedad y la depresión.

[La ciencia desmonta la 'psicología Mr. Wonderful': la presión por ser feliz lleva a la tristeza]

"Si redujésemos las fiestas navideñas a sus dimensiones esenciales, nos encontraríamos con un periodo de tiempo en el que, a partir de un origen tradicional/religioso, las personas consumen más y se reúnen con otras personas. Es esta última cuestión la que suscita una percepción agudizada de la soledad", describe José Ángel Medina, profesor de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid al portal especializado Infocop.

El drama de la soledad

La soledad se postula así como una de las losas más grandes que soportan muchos de los afectados por la depresión blanca. Como comenta el psicólogo, lo que se fomenta durante estas fiestas es que todo el mundo tiene cenas de empresa, comidas familiares, fiestas con amigos y, cuando una persona no puede ver cumplidos esos "estereortipos", degenera su sensación de soledad.

Según el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, más de dos millones de personas mayores de 65 años viven solas en España, cifra que se espera que ascienda a más de seis millones en la próxima década. Esto es un grave problema de salud pública, dado que estudios recientes han razonado que estar solo y sentirse infeliz son factores que aceleran más el envejecimiento que fumar.

La soledad, no obstante, no es inherente a edades avanzadas. Es algo que puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de su vida. Es más, una investigación inglesa, que contó con 2.400 participantes, llegó a la conclusión de que los jóvenes de entre 18 y 25 años tienen las mismas probabilidades de sentirse solos que las personas mayores.

[Por qué Reino Unido tiene ya una ‘ministra de Soledad’ y España debería tenerla]

Sobre este grupo pesa sobre todo la exposición a las redes sociales y, de nuevo, a lo que refería el Medina, el pensar que todo el mundo está disfrutando estas fechas con seres queridos, menos uno mismo. En este sentido, conviene citar un trabajo de profesionales de la Universidad de Temple (Pensilvania, Estados Unidos) y que avala la conexión entre una alta exposición a las redes sociales y el desarrollo de ansiedad social y sentimiento de soledad.

Además, con la pandemia, se han agravado problemas como los duelos que no se han elaborado bien. Todo lo acontecido con la Covid-19 dio a lugar a muertes en circunstancias muy excepcionales, que pudieron provocar en sus familiares y allegados lo que la última actualización del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-5-TR) ha denominado trastorno del duelo prolongado.

La Navidad, con sus estereotipos, no haría más que empeorar este tipo de patologías, a las que se suman 'viejos' conocidos, como el síndrome de la silla vacía. Sin embargo, existen trucos para mejorar nuestro estado de ánimo y recuperar parte de la ilusión que traían estas cuando uno es pequeño.

Citando la célebre fase de la humorista Erma Bombeck, "no hay nada más triste en este mundo que despertar una mañana de Navidad no siendo un niño". Así, Nilufar Ahmed, profesora de psicología de la Universidad de Bristol, propone estos seis trucos para apaciguar la depresión blanca:

Conecta con los demás

Si por los devenires de la vida, no puedes contar con un amigo o familiar, existen muchas opciones de conocer gente. Para la psicóloga, lo más sencillo es unirse a algún tipo de actividad que permita entablar relación con personas que tienen cosas en común contigo, ya sea ir a correr, clases de cocina o aprender un nuevo idioma. "Formar parte de un grupo con el que compartes un propósito y una identidad puede levantarte el ánimo", explica.

Hazte voluntario

Hacerse voluntario es también una gran manera de conectar con un grupo. "El voluntariado puede reducir la soledad y aumentar la sensación de conexión", describe Ahmed. Además, hacer algo por los demás puede ayudar a que mejores la sensación contigo mismo.

Redirige tus pensamientos

Sentirse solo no es lo mismo que estar solo. Para la psicóloga, muchas veces esa sensación viene de un bucle de pensamientos negativos. "Tomarse un momento para apreciar lo bueno que nos rodea rompe este ciclo", recomienda la experta.

Aprovecha el tiempo libre

Otro de los motivos que favorecen la sensación de desazón en la Navidad es que hay personas que, fuera del trabajo, no saben aprovechar el tiempo libre. Para ello, Ahmed propone una actividad simple y al alcance de todos: "Déjate atrapar por un buen libro". Según describe, la lectura tiene la capacidad de mejorar el estado de ánimo.

Haz ejercicio

Los beneficios de la actividad física sobre el estado de ánimo son de sobra conocidos. Además, no hace falta estar horas y horas en el gimnasio, actividades como caminar ya ayudan a tu cuerpo a generar endorfinas y serotonina. Según un estudio publicado en la revista American Journal of Psychiatry, con una hora de ejercicio a la semana basta para decir adiós a la depresión.

Disfruta de los 'rituales'

Según Ahmed, el hecho de no tener a nadie disponible para hacer las cosas típicas de la Navidad no es excusa para no llevarlas a cabo. Puedes disfrutar de una buena comida o cena o ir a ver las luces de tu ciudad. De nuevo, los estereotipos de estas fechas o los post que se ven en redes sociales frenan a personas de cumplir sus deseos. "Recuérdate a ti mismo que puedes decidir lo que la Navidad significa para ti y cómo quieres pasarla y eso es un regalo", termina la experta.

Sigue los temas que te interesan