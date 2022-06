El alarmante aumento del cáncer de útero en España: crecen las muertes un 30% en los últimos cinco años

La histerectomía

Si bien, estos cánceres están unidos por un tratamiento, la, una cirugía en la que se extirpa el útero y los ovarios (existen casos en los que estos últimos no son extraídos, pero son muy contados).

Cuando alguien escucha hablar de esta operación, puede quedar bastante impresionado, pero Morales detalla que, normalmente, es todo lo contrario: "Se lleva bien en general. Te han diagnosticado un tumor y el hecho de poder quitarlo sin que eso produzca secuelas graves produce mucha tranquilidad".

Eso, claro, sucede generalmente en mujeres menopáusicas, que ya no van a tener hijos. En pacientes jóvenes, es otro gallo el que canta. Aún así, esta ginecóloga oncológica suele tranquilizar a sus pacientes con la parte 'positiva' de la operación, en un porcentaje alto de casos no se precisa de un tratamiento posterior y, en los que sí, normalmente se aplica radioterapia, que a nivel general tiene muchas menos secuelas que la quimioterapia. "Es algo que me preguntan mucho y que alivia conocer", sentencia.