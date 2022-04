Sentirse como una persona nueva: “En Naturhouse ayudan a que te sientas y te veas mejor”

Nuria López está guapísima: es toda sonrisa y felicidad. ¡Y no es para menos! A sus 32 años esta barcelonesa se puso en manos de Naturhouse y ha perdido nada menos que 21,1 kilos en tan sólo 5 meses. Ella nos cuenta cómo ha sido su experiencia.

Nuria, explícanos, ¿por qué tenías sobrepeso?

Por unas cosas y otras me fui dejando mucho... Y, como me gusta comer, pues más todavía. Soy una persona que disfruta comiendo.

¿Y cómo se te ocurrió decidirte ponerte en manos de Naturhouse?

Siempre veía publicidad en las revistas y pasaba por uno de sus centros y me decía, ¿y por qué no? ¡Puedes hacerlo!

¿Te resultó fácil seguir las pautas de este Método?

Me resultó más fácil de lo que creía seguir el Método y con la ayuda de mi dietista, Jenny, más todavía, ya que ha estado ahí en todo momento.

¿Cómo te ves tú ahora, con 21 kilos menos en tan sólo 5 meses?

Soy otra persona en todos los sentidos.

¿Crees que te será fácil mantenerte?

De momento ya llevo cierto tiempo en la etapa de mantenimiento y me está siendo fácil. Sólo se trata de continuar con los buenos hábitos puestos en práctica.

¿Cómo han reaccionado tu familia y amigos a tu nueva imagen?

Alucinan. Recuerdo a mis padres que me dijeron, “¿dónde está mi hija?” (risas). En el buen sentido. Están muy contentos todos de los resultados que he logrado gracias a mi esfuerzo y a los consejos de los profesionales de Naturhouse.

l¿Haces ahora cosas que antes no hacías? ¿Ejercicio? ¿Alguna actividad nueva o especial que destacar?

Ahora me he vuelto más presumida; me noto más segura de mí misma: por ejemplo me gusta más arreglarme, verme bien... (antes también, pero me ponía cualquier cosa y listo).

Tu fondo de armario también ha cambiado mucho, imaginamos...

He tenido que cambiar todo el armario, ya que de una talla 46/48 a una 38 hay mucha diferencia.

Y por último, ¿recomiendas este Método?

¡Claro que sí! Animo a toda esa gente que se ve mal o no se siente bien por su aspecto. Porque en Naturhouse, desde el primer momento, te ayudan a sentirte y verte mejor y... lo notarás ya desde la primera semana.

Diego Koltan

Nuria López (Barcelona) Edad: 32 años Profesión: Ferroviaria Peso inicial: 83,2kg Peso actual: 62,1kg Ha perdido: 21,1kg Ha bajado de la talla 46 a la 38 en cinco meses

Sigue los temas que te interesan