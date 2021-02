Más allá de las de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil: las 7 nuevas variantes de coronavirus de EEUU

El coronavirus SARS CoV-2 -ya va siendo hora de dejar de hablar de nuevo coronavirus- no tiene mucha intención de desaparecer, a pesar de la llegada de las vacunas y su favorable efecto observado ya en países como Israel.

A las preocupantes nuevas variantes observadas en primer lugar en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, se suman ahora otras siete detectadas sólo en EEUU, como se describe en un estudio aún no revisado por pares -pero sí subido a un repositorio de trabajos científicos- del que se ha hecho eco The New York Times.