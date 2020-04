Otro fármaco promesa para el COVID-19 'fracasa' en un nuevo estudio

Un ensayo aleatorizado con el antiviral remdesivir para el COVID-19 sugiere que "no está asociado con beneficios clínicos significativos", pero el estudio se detuvo antes de lo previsto, por lo que "la verdadera eficacia" del fármaco "sigue sin estar clara" y se aconseja hacer más investigaciones.

El tratamiento con remdesivir no aceleró la recuperación de pacientes ni redujo los fallecimientos si se compara con la administración de un placebo, según un ensayo aleatorizado controlado que se desarrolló en hospitales de Wuhan (China), publicado este miércoles en The Lancet.

Sin embargo, los autores advirtieron de que la interpretación de sus resultados es limitada, porque la prueba tuvo que detenerse al no poder reclutar suficientes pacientes debido a la fuerte disminución de los casos en China.

Por eso, concluyen en un comunicado, que hacen falta más evidencias de otros ensayos clínicos en marcha para "entender mejor si remdesivir puede proporcionar beneficios clínicos significativos".

La publicación de este estudio coincide con una comunicación de la biotecnologica Gilead Sciences, fabricante de remdesivir, sobre otro ensayo del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.

Dicho organismo, según Gilead, completó una primera prueba exitosa de remdesivir como posible tratamiento contra el coronavirus, pero no ha sido publicado en una revista como el difundido este lunes. No es la primera vez que una revista de nivel publica un estudio sobre remdesivir, también con resultados contradictorios.

Lo hizo la revista The New England Journal of Medicine en un estudio donde no se comparaba con nada, sólo se observaba la evolución de pacientes tratados con el medicamento. Los autores demostraron que el 68% de los enfermos graves mejoraron tras la administración del fármaco y que más de la mitad (el 57%) de los que usaban respiradores pudieron ser extubados.

El estudio publicado hoy en The Lancet señala, por su parte, que aunque "es seguro y se tolera de manera adecuada, remdesivir no produjo beneficios significativos frente a un placebo", señaló el responsable de la investigación, Bin Cao, del Hospital de la Amistad China-Japón en Pekín.

El estudio se desarrolló del 6 al 12 marzo, con 237 mayores de edad, aunque el objetivo eran 435, y todos recibieron un tratamiento estándar que incluía otros fármacos como lopinavir-ritonavir, interferones y corticosteroides.

El ensayo no mostró "diferencias estadísticas significativas" en el tiempo de mejora clínica: 21 días de media para los del medicamento, frente a 23 con el placebo. La mortalidad durante los 28 días del estudio fue "similar", 14% de los pacientes con remdesivir y 13% del placebo.

Bin Cao explicó que no pudieron reclutar a todos los enfermos previstos, debido al control de brote en Wuhan, y que restricciones en la disponibilidad de camas hicieron que la mayoría se inscribieran más tarde en el curso de la enfermedad.

Por ello, no pudieron evaluar "adecuadamente" si el tratamiento precoz con remdesivir "podría haber proporcionado un beneficio clínico".

Así, consideró qué son necesarios más estudios para determinar si un tratamiento más temprano con este fármaco, dosis más altas o una combinación con otros antivirales o con anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 "podrían ser más eficaces en los casos de enfermedad grave".

Remdesivir fue desarrollado originalmente para tratar el ébola y "se ha mostrado eficaz" bloqueando la replicación del SARS-Cov-2 in vitro, además tiene actividad contra infecciones por coronavirus como el SARS o el MERS o la Covid-19 en estudios con animales, señala la nota.

Ante la falta de un tratamiento conocido para el COVID-19, remdesivir está entre los fármacos experimentales que se están sometiendo a pruebas clínicas en todo el mundo.

Hasta ahora, solo está disponible para enfermos de coronavirus para uso compasivo, es decir se emplea un medicamento no aprobado para una enfermedad cuando no hay otro tratamiento disponible.