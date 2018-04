El consumo de porno ha dejado de ser una práctica a la que se entrega con fruición sólo uno de los dos géneros. Las mujeres, al igual que los hombres, disfrutan cada vez con mayor frecuencia del cine para adultos. Y eso es una buena señal. Así lo aseguran las estadísticas mundiales publicadas hace sólo uno par de meses por el departamento de datos de Pornhub, uno de los mayores servicios gratuitos de sexo en streaming. El extenso estudio demuestra que, de una vez por todas, el consumo de porno entre las féminas ha dejado definitivamente de ser un tabú.

Según los datos recopilados por la conocida web, las búsquedas de 'porn for women' (porno para mujeres, en castellano) se dispararon un 1400% en 2017. Ahí es nada. Según Laurie Betito, terapeuta sexual y directora del Centro de Bienestar Sexual Pornhub, "2017 parece que ha sido el año en el que las mujeres han llegado para expresar sus deseos de forma más abierta". "Desde el movimiento 'Me too' al protagonismo acaparado por figuras como Hillary Clinton o Nikki Haley en el escenario mundial, las mujeres se sienten más empoderadas y han encontrado su voz. Esta es una señal de lo que está por venir", añade.

Pero, ¿cómo es el porno que les gusta a las féminas? Los datos de Pornhub demuestran que, en cuestión de porno, las mujeres, al igual que los hombres, prefieren los vídeos protagonizados por otras mujeres. "2017 es el tercer año consecutivo en el que 'lesbiana' fue el término más buscado tanto entre los hombres como entre las mujeres", apuntan desde la página. Le siguen en segundo y tercer lugar 'lesbian scissoring' (algo así como tijera lésbica) y 'threesome' (tríos).

Pero el análisis pormenorizado que ha hecho Pornhub de las preferencias de sus usuarias no acaba aquí. Dentro de las distintas categorías que establece la web (algo así como las secciones de un periódico), las mujeres que acceden a este portal se dirigen mayoritariamente a tres categorías: lesbianas, tríos y 'big dick' (polla grande, en inglés). "Las mujeres vieron la categoría de lesbianas un 197% más que los hombres este año, Además, 'big dick' pasó de ser la segunda categoría más vista para mujeres al tercer puesto”, señalan desde la página. "Esta categoría también fue un 31% más popular entre las mujeres en comparación con los hombres este año", añade.

3-pornhub-insights-2017-year-review-gender-top-categories

Así, la categoría 'pussy-licking' fue un 393% más popular entre las mujeres que entre los hombres, y otras como 'female friendly' (mujer amistosa), 'rough sex' (sexo duro), 'threesome' o 'double penetration' (doble penetración) también experimentaron un mayor aumento entre las féminas que entre los varones. "Una vez más, esto indica claramente que las mujeres han encontrado su voz y han dejado la timidez a un lado y son cada vez más audaces", apunta Betito.

La estadística por países

Según la estadística de Pornhub, los usuarios que acceden a su web siguen siendo principalmente hombres. Sin embargo, el porcentaje de mujeres va incrementándose paulatinamente. En 2017, en concreto, el 26% de su tráfico lo generaron las féminas. Así, las mujeres filipinas, seguidas de las brasileñas, las sudafricanas, las indias y las suecas son las que más se interesan por los vídeos de Pornhub.

España es el decimosegundo país en volumen de usuarias en la web. Según los datos de este portal, uno de cada cuatro usuarios que llegan hasta esta página desde nuestras fronteras es mujer. "Las visitantes femeninas de la India aumentaron un 129% en comparación con el año pasado, más que cualquier otro país". En cambio, Rusia es el único país cuyo porcentaje de tráfico femenino disminuyó con respecto a 2016, "aunque eso está en línea con la caída de seis puntos de Rusia en el rango de tráfico general", apuntan desde Pornhub.

Por último, cabe destacar que Kim Kardashian sigue siendo la estrella más buscada por las mujeres que acceden a esta página. Riley Reid, Mia Khalifa, Lisa Ann y Farrah Abrahan son las pornostars que la acompañan en el 'top 5'. Sin embargo, los hombres también van copando poco a poco los deseos de las féminas y James Dean, con un aumento de un 346%, Bruce Venture (+269%) y Manuel Ferrara (+188%) son los actores más buscados por las féminas en comparación con los hombres.