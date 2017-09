Stevia rebaudiana: el edulcorante natural de moda que es ilegal

Por su sabor dulce con cero calorías, la stevia rebaudiana es uno de los edulcorantes que más fama ha adquirido en los últimos años. Según los estudios presentados hasta la fecha, su poder edulcorante es entre 200 y 300 veces mayor que el del azúcar refinado. A pesar de su gran acogida en el público europeo por considerarse una sustancia natural, lo que está permitido comercializar en Europa -desde 2011- es un derivado de la planta stevia, el edulcorante E-960, un producto obtenido tras un proceso químico.

En teoría no se puede comercializar en otro formato, sin embargo, en España se hace. La empresa andaluza Stevigran tuvo problemas con la justicia por vender hojas de stevia. Primero fue multada por más de 5.000 euros por comercializar un producto no permitido. En mayo de este año salía absuelta tras recurrir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Granada y dictaminar que "lo que no está prohibido se entiende permitido".

Utilizado como anticonceptivo

Originalmente, la stevia rebaudiana es un ser vivo que crece en algunas zonas de Sudamérica como Paraguay o Argentina. Sin embargo, al ser considerado un alimento nuevo por los organismos de seguridad alimentaria de la Unión Europea, no puede comercializarse de otra forma que no sea en polvos.

Aunque es vendida como un producto natural, tiene algunas contraindicaciones. Existe la creencia de que provoca infertilidad, por lo que en Paraguay se utilizaba precisamente con este objetivo. Esto quedó probado además en un estudio realizado en 1968. Según se advierte en el envase de algunos edulcorantes hechos a base de stevia, su uso abusivo puede provocar también efectos laxantes.

Cancerígeno según pruebas en ratones

Para probar su seguridad se realizaron experimentos con stevia rebaudiana en ratones. Según recoge el informe científico La Stevia y su papel en la salud, elaborado por la dietista y nutricionista Viviana Loria Kohen, tras administrarse a ratones dosis de 0, 1,25 y 2,5 gramos de esteviósido por cada kilo de peso al día, desarrollaron tumores.

En ejemplares masculinos, "los hallazgos más frecuentes fueron los tumores de testículos, seguido por tumores de la tiroides, las glándulas suprarrenales, sistema hematopoyético, glándulas mamarias y la pituitaria". En hembras, las patologías más frecuentes fueron "tumores de la hipófisis, del sistema hematopoyético, útero y las glándulas mamarias".

La normativa europea que regula el E-960, aprobada el 11 de noviembre de 2011, recomienda como "una ingesta diaria admisible de glucósidos de esteviol, expresados como equivalentes de esteviol, de 4 mg/kg de peso corporal al día", una cifra muy por debajo de la que provocó cáncer en ratones.

Propiedades irreales atribuidas

La publicidad que rodea a todos los productos que contienen derivados de stevia hace referencia a supuestos poderes para paliar el colesterol, la diabetes y mejorar la salud cardiovascular. Sin embargo, según un artículo del nutricionista Julio Basulto, no hay pruebas que refuten tales efectos.

Es cierto que, al no presentar calorías ni azúcarse, contribuyen a mantener los niveles de glúcidos en sangre de los diabéticos. Sin embargo, esto no significa que mejore la salud de este sector de la población.

Por contrario, sí que está demostrado su poder como hipertensivo. Esta cualidad es una de las razones por la que su uso sin procesar no está permitido. Al funcionar de la misma forma que un medicamento en este sentido, debe ser recetado por un médico y su ingesta, controlada.

'Todo beneficios' para la Asociación Española de Stevia Rebaudiana

A pesar de que las autoridades europeas no permiten consumir la stevia de otra forma que no sea en forma de endulzantes refinados, la Asociación Española de Stevia Rebaudiana recomienda la ingesta de hojas de la planta sin tratar.

En su web hay publicada una guía de consumo de la stevia en la que se recomienda ingerirla de tres formas: hoja fresca, hoja seca y edulcorante. El primer método lo aconsejan como "la forma más recomendable de ingerir stevia para usos terapéuticos". Según esta asociación, se deben "comer 3-4 hojas por la mañana y la misma cantidad por la tarde".

Además, en esta guía se dan indicaciones para consumir la hoja seca de la stevia rebaudiana de diferentes formas. Según el colectivo, se pueden consumir las hojas enteras en forma de infusión, para endulzar otras infusiones y para endulzar compotas o mermeladas de frutas tras haberla triturado previamente. En la propia web de la asociación se publicita un sitio de venta física donde, a pesar de la ilegalidad del producto, se comercializa la hoja de la planta.