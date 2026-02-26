Sandra Moñino, nutricionista: "Los dónuts no se hacen con azúcar; llevan 4 huevos, 100 g de almendra y 150 de dátiles"

Las claves nuevo Generado con IA Sandra Moñino, nutricionista, propone una receta de dónuts sin azúcar, gluten ni lácteos, pensada para quienes buscan opciones más saludables. La receta utiliza dátiles Medjoul, almendra molida, cuatro huevos, bebida vegetal sin azúcares añadidos y chocolate para la cobertura. Los dónuts se preparan en 15-20 minutos, pueden hacerse sin horno y el uso de bicarbonato y vinagre de manzana ayuda a que suban y queden esponjosos. Se recomienda engrasar bien los moldes con aceite de coco antes de hornear y se puede añadir chocolate fundido para un toque final delicioso.

Total: 20 min

Comensales: 2

Sandra Moñino, más conocida en redes como @nutricionat, sabe que cuando intentamos bajar de peso siempre aparecen los antojos de dulce, y uno de los que más se repiten son los dónuts, sobre todo si son de chocolate.

El problema de estos productos es que no son sanos y puede que incluso termine provocando que al tomárnoslo no sirva para nada todo el esfuerzo que llevamos realizando en los últimos meses, a base de ejercicio y una buena alimentación.

Por eso esta nutricionista especializada en inflamación propone una receta que se elabora en muy poco tiempo y para la que no es necesario el horno. Tampoco tiene gluten ni lácteos, y se prepara sin azúcar ni edulcorantes.

Una vez que ya esté todo preparado, el donut se puede tener en unos 15 o 20 minutos, aunque hay que estar pendiente del tiempo para que se queden bien esponjosos. Y lo más importante de todo es que llevan chocolate.

Preparar los dátiles

El primer paso de la receta es preparar los dátiles. Es importante utilizar dátiles de buena calidad; es decir, que no lleven azúcares ni aceites incorporados dentro del ingrediente. Esto se puede ver en la etiqueta cuando se compran.

Los dátiles que utiliza Moñino son Medjoul; cada uno de ellos pesa unos 150 gramos sin el hueso, por lo que también son bastante blandos y a la hora de batirlos es suficiente con una batidora convencional.

Si los dátiles estuviesen un poco duros, se pueden remojar con un poco de agua e incluso durante unos 20 minutos pueden permanecer en agua templada. En el caso de que lleves poco tiempo, se puede poner el agua al microondas y en menos de 10 minutos estarán listos.

No obstante, como se va a utilizar bebida vegetal o leche, que es el segundo ingrediente de la receta, también se pueden remojar en esta bebida, lo que ayudaría a que estén más blandos todavía.

Es importante, eso sí, que las bebidas vegetales no contengan azúcares ni aceites de mala calidad, como puede ser el de girasol.

Cómo suben los dónuts

En un vaso de batidora se incluyen tanto los cuatro huevos como la bebida vegetal que se vaya a utilizar; más vainilla, lo que le aporta sabor y también mucho olor. Bastaría con unas cuatro o cinco gotas. También se le añade canela.

La pregunta que puede surgir al ver esta mezcla es cómo suben los dónuts. Para ello se puede utilizar el bicarbonato, y para potenciarlo se pueden añadir también unas gotas de vinagre de manzana.

A partir de ahora se añaden los ingredientes sólidos, comenzando por los dátiles. Como el vaso de la batidora es posible que ya esté hasta arriba se puede apartar la mezcla en otro recipiente y se añade la almendra.

Si la batidora es grande no pasa nada por mantener todos los ingredientes. Al añadir la harina de almendra, no obstante, basta con remover con una cuchara porque la harina ya va molida. Aun así, para que quede la masa más ligera es mejor que todos los ingredientes queden bien batidos.

Moldear y al horno

Antes de rellenar los moldes es importante que estén engrasados con aceite de coco. Los moldes, además, se rellenan sin llegar al borde porque durante su tiempo en el horno pueden desbordarse; mientras tanto el horno se precalienta a unos 180 ºC.

Estando el horno ya precalentado, el tiempo en el que se hacen estos dónuts es de unos 15 a 20 minutos. Si el horno no está precalentado, puede que necesitemos más tiempo. Es importante también no abrir el horno durante la preparación porque no aumentaría tanto de volumen.

Para finalizar la receta, aunque ya se podrían comer una vez que se enfríen al salir del horno, se les puede añadir chocolate encima y si se mete en el microondas, se pueden bañar en chocolate, con "un resultado que es espectacular".

Siempre se pueden dejar los dónuts en el frigorífico y esperar a que se ponga el chocolate un poco más sólido. Pero sin este último paso también quedarán "unos dónuts que están buenísimos".

Donuts saludables aptos en alimentación antiinflamatoria