Luis, enfermero, rotundo: "Nunca hay que cepillarse los dientes después de comer"

Las claves nuevo Generado con IA Luis Cabezas, enfermero y divulgador, advierte que no se deben cepillar los dientes inmediatamente después de comer para evitar dañar el esmalte. El pH de la boca se vuelve ácido tras comer, beber bebidas ácidas o vomitar, lo que debilita el esmalte dental y aumenta el riesgo de erosión si se cepilla en ese momento. Se recomienda enjuagar la boca con agua y esperar al menos media hora antes de cepillarse, permitiendo que la saliva restablezca el pH. Para equilibrar el pH bucal, los expertos sugieren consumir alimentos alcalinos como queso curado, arroz o manzana, y beber agua tras ingerir alimentos ácidos.

El cuidado dental es una parte fundamental de la higiene diaria, pero no siempre se realiza en el momento adecuado. Aunque la recomendación popular es cepillarse los dientes después de las comidas, lo cierto es que hay ciertas situaciones en las que hacerlo podría resultar perjudicial para el esmalte dental.

El enfermero de pediatría y divulgador Luis Cabezas Vallejo, conocido en redes sociales por compartir trucos y consejos, explica en un vídeo la importancia de prestar atención al pH de la boca antes de proceder al cepillado. Cuando el pH es ácido, el esmalte dental se encuentra debilitado y el cepillado puede provocar desgaste.

Cabezas señala que situaciones como el vómito, la ingesta de alimentos o bebidas ácidas, como el zumo de limón, o incluso el cepillado inmediato después de las comidas pueden dañar los dientes. "Después de vomitar, lo ideal es esperar al menos media hora para que la saliva restablezca el pH antes de proceder al cepillado", advierte.

El sanitario también recomienda enjuagar la boca con agua antes de cepillarse, para ayudar a neutralizar los ácidos y proteger el esmalte. "Es mejor esperar un tiempo para que la saliva haga su función y reequilibre el pH de la boca", explica.

Según el Colegio de Higienistas de Madrid, la boca es un ecosistema acuoso que necesita un equilibrio de pH para mantenerse sana. Lo ideal es que se sitúe entre 6,8 y 7, con una ligera tendencia alcalina, recoge Europa Press.

Sin embargo, la ingesta frecuente de bebidas ácidas como refrescos, café o alcohol, el consumo de azúcares en períodos cortos de tiempo o episodios como el vómito pueden alterar este equilibrio, haciendo que el pH se vuelva ácido y aumentando el riesgo de caries y erosión dental.

Para restaurar el pH, los expertos recomiendan tomar alimentos alcalinos como queso curado, arroz o manzana, además de beber agua para neutralizar los ácidos y mantener el equilibrio natural de la saliva.