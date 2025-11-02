Dan Buettner, gurú de la longevidad: "Nos dicen que necesitamos más proteína, pero en realidad necesitas esto"

Las claves nuevo Generado con IA Dan Buettner, experto en longevidad, afirma que se necesita más fibra y no tanta proteína para vivir más tiempo. Buettner sostiene que la mayoría de los estadounidenses consumen el doble de proteínas necesarias, mientras que la ingesta de fibra es insuficiente. La evidencia sugiere que aumentar el consumo de fibra podría mejorar la salud general y la longevidad, reduciendo el riesgo de enfermedades. El consumo recomendado de proteína debe ser individualizado, especialmente para personas mayores y deportistas, donde reducirla podría ser perjudicial.

La búsqueda de la eterna juventud, la larga vida, o ambas, sigue siendo un tema de investigación en auge. Durante los últimos años no han sido pocos los expertos en este campo que han ido desmenuzando posibles vías para alcanzar los 100 años de vida, con la mayor calidad de vida posible. Y, entre dichos expertos, Dan Buettner, descubridor de las zonas azules, es uno de los más conocidos y destacados.

En uno de sus reels de Instagram, Buettner realizó una afirmación polémica, o al menos contraintuitiva respecto a los estudios llevados a cabo durante los últimos años: no necesitamos tanta proteína para vivir más, sino que necesitamos consumir más fibra. Y, en parte, Buettner tiene razón.

Como explica el mismo Buettner: "Nos bombardean constantemente con la idea de que necesitamos más proteínas, pero la mayoría de los estadounidenses no las necesitan. Según los CDC, la mayoría de los estadounidenses consume aproximadamente el doble de las proteínas necesarias. Si bien las personas mayores necesitan un poco más de proteína, para mejorar la salud lo que se busca es aumentar el consumo de fibra".

Buettner no va desencaminado con sus declaraciones, pero sí ha tendido un poco a la exageración. Según los datos disponibles en la actualidad, en Estados Unidos la ingesta promedio de proteína es de 1-1,3 gramos por kilogramo de peso corporal al día, por encima de las ingestas mínimas recomendadas de 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal al día, pero sin llegar a ser "el doble" como afirma Buettner.

Sí es cierta la parte donde el periodista afirma que la mayoría de la población cumple o excede las recomendaciones, algo que se ha corroborado en las guías oficiales 2020-2025, dado que más de la mitad de la población superaría dichas recomendaciones; sin embargo, cabe recordar que no toda la población tiene los mismos requerimientos, ni en todos los momentos de la vida se aconseja consumir el mismo nivel de proteína, por lo que sería una afirmación sesgada.

Por su parte, respecto a las necesidades proteicas en personas de mayor edad, sí es cierto que la evidencia actual sostiene que las personas de más de 65 años deberían llegar a un mínimo de 1,2 gramos por kilogramo de peso al día de proteína (o incluso más, dependiendo del caso) por presentar anabolorresistencia y con el objetivo de prevenir la potencial sarcopenia o pérdida de masa muscular asociada a la edad.

Respecto a la necesidad de fibra, en este caso Buettner sí se muestra bastante acertado y en consonancia con la evidencia disponible en la actualidad, como él también explica: "Si no consumes suficiente fibra, tu microbiota se resiente, no obtienes suficientes ácidos grasos de cadena corta, tienes mayor probabilidad de sufrir inflamación y de tener un sistema inmunitario desequilibrado".

Sociedad sin fibra

La realidad actual es que solo el 4-5% de la población alcanza sus ingestas diarias de fibra, llegando a una media de 16 gramos de fibra al día, y siendo las recomendaciones actuales lograr 25 gramos diarios en el caso de mujeres y 38 gramos diarios en el caso de hombres. Se sabe que, a mayor ingesta de fibra, menor riesgo de mortalidad, mayor reducción de peso y mejor control tanto de tensión arterial como de niveles de colesterolemia, con beneficios claros a partir de los 25-29 gramos diarios.

Se sabe que la fibra fermentable aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta, como es el caso del acetato, propionato y butirato, con conocidos efectos a nivel del sistema inmune e incluso a nivel de salud cardiovascular. En definitiva, menor inflamación crónica de bajo grado y menor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares con potencial mortalidad asociada.

En conclusión, según la evidencia actual, aumentar el consumo de fibra sería aconsejable no solo para mejorar la salud general, sino también para alargar la vida. Por su parte, reducir la proteína no sería beneficioso para todo el mundo: en personas mayores de 65 años y deportistas reducir los niveles de proteína sería perjudicial y contraproducente, por lo que habría que individualizar cada caso.