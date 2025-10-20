Un gesto cotidiano con impacto real: Puleva Vita Calcio para cuidar huesos, músculos y articulaciones

Gran parte de la población no alcanza las ingestas recomendadas de nutrientes clave. La leche enriquecida se posiciona como un vehículo ideal para paliar este déficit.

Cuidar huesos, músculos y articulaciones empieza por lo que se pone en el plato cada día, y la combinación de calcio y colágeno juega un papel clave para mantener la movilidad a lo largo de la vida. En España, gran parte de la población no cubre las ingestas recomendadas de estos y otros nutrientes, por eso conviene apostar por opciones sencillas como la leche enriquecida que faciliten llegar a los objetivos diarios. Reforzar la dieta con vitamina D, vitamina C, magnesio, proteínas y vitamina B12 marca la diferencia en bienestar y vitalidad.​

La necesidad de estos nutrientes para favorecer el buen funcionamiento del organismo es algo que no se circunscribe a un único momento vital. Adolescentes, adultos activos, personas mayores… cada grupo tiene motivos para no dejar de lado el equilibrio en sus dietas.

Sin embargo, los datos de encuestas nacionales detectan una carencia generalizada en el consumo de este tipo de nutrientes. Por ejemplo, atendiendo a las cantidades diarias recomendadas, alrededor del 80% de los españoles tienen un déficit en el calcio, un elemento que contribuye a mantener la densidad mineral de los huesos.

Pero las cifras se replican al hablar de otros nutrientes igualmente importantes. En el caso de la vitamina D, clave para ayudar al organismo a asimilar el calcio. En este caso, el porcentaje de personas que se quedan lejos de incorporar la cantidad necesaria se eleva hasta el 94%.

Nutrientes imprescindibles en toda edad

El magnesio es otro de estos minerales que se ha colocado en el foco. Su papel es el de ayudar en la mineralización ósea y en el funcionamiento de los músculos. El esquema se replica con la vitamina B12, otro de esos componentes cuya absorción disminuye con la edad. Se estima que hasta un 40% de los mayores de 65 años presenta niveles insuficientes, lo que puede generar cansancio o anemias.

El colágeno también se añade a este catálogo. Nuevamente nos hallamos ante un elemento que puede pasar un tanto desapercibido, pero que tiene una influencia muy clara en nuestra movilidad. Aunque el cuerpo lo produce de manera natural, la destrucción del colágeno empieza a ser evidente a los 30 años y entonces la síntesis endógena puede no ser suficiente. Su déficit es algo que se nota: al ser el componente estructural de cartílagos y articulaciones, su deterioro se asocia a rigidez y molestias.

Hablamos de carencias, pero los diferentes estudios indican que otro parámetro a tener en cuenta es el de la calidad de estos nutrientes. Esto es algo especialmente trascendente al hablar de proteínas. Y es que, si bien las cantidades no parecen suponer un problema para los españoles, el foco se coloca en la fuente: la proteína de la leche y de los huevos son las que presentan mejores índices nutricionales.

Leche enriquecida: el vehículo perfecto

Incorporar estos nutrientes en la dieta de manera equilibrada es lo ideal. No obstante, bien por la falta de tiempo, por las rutinas o incluso por desconocimiento, diseñar un menú que cubra estas necesidades puede resultar complicado. Por eso, productos como las leches enriquecidas se posicionan como un vehículo perfecto para paliar este posible déficit de nutrientes.

La nueva Puleva Vita Calcio con Colágeno es la mejor representante de este grupo de productos. Su propuesta combina nutrientes que suelen faltar en la dieta y facilita incorporarlos en rutinas cotidianas como el desayuno o la merienda. Así, se convierte en un aliado útil para etapas de vida activa y envejecimiento saludable.​

La leche aporta calcio, proteínas y vitaminas del grupo B, y por eso es un vehículo idóneo para añadir nutrientes que suelen faltar. Sustituir la leche convencional por leche enriquecida puede ayudar a cubrir los déficits de calcio, magnesio o vitamina C sin recurrir a suplementos, facilitando la adherencia. En definitiva, un vaso al día mejora de forma notable el perfil nutricional sin cambiar toda la dieta.​

El ‘plus’ que aporta Puleva Vita Calcio con Colágeno combina calcio y colágeno con vitamina C, además de vitamina D, magnesio, proteínas y vitamina B12 en una leche desnatada y ligera. Esta formulación está orientada a la salud de huesos, músculos y articulaciones, y se adapta a distintas etapas vitales y necesidades. Así, la propuesta encaja en rutinas familiares y facilita constancia sin complicaciones.​

Cómo integrarlo en el día a día Desayuno funcional: un vaso de leche enriquecida con calcio y colágeno junto a la fruta rica en vitamina C. Media mañana activa: batido que aporta proteínas y magnesio para apoyar el músculo en jornadas largas Merienda práctica: café o té con leche enriquecida y una opción rica en fibra.​ Cena ligera: crema de verduras y una ración láctea para completar calcio y vitamina D.

Cuidar huesos, músculos y articulaciones exige constancia, y la combinación de calcio y colágeno, junto con vitamina D, vitamina C, magnesio, proteínas y vitamina B12, ofrece una base sólida para lograrlo. La leche enriquecida facilita esa constancia y democratiza el acceso a nutrientes clave en todas las etapas de la vida. Para dar el siguiente paso, merece la pena considerar Puleva Vita Calcio con Colágeno como un gesto diario que suma bienestar hoy y movilidad para mañana.​