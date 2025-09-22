María Amador, experta en pérdida de grasa: "Este es el mejor desayuno para marcar abdominales y perder barriga"

De los datos de un estudio de la Fundación Española de la Nutrición (FEN) se desprende que el 55,3% de los españoles dedica menos de diez minutos a desayunar. A pesar de que el 86,7% declara que lo hace en casa, tan solo el 29% lo disfruta sentado y en compañía. Esta falta de tiempo ha llevado a muchos a saltarse esta comida, asumiendo que es la forma más sencilla de adelgazar.

Sobre esta idea, hay diferentes opiniones. Algunos profesionales avalan estrategias como el ayuno intermitente para la pérdida de peso; otros, la desmienten. Es el caso de la influencer Maria Amador. "No desayuno, me ahorro unas calorías. No funciona así", explica en redes sociales. Para ella, la clave es un desayuno completo y rico en proteínas.

Partiendo de su experiencia personal, Amador sostiene que la clave para la pérdida de grasa y la definición abdominal es un enfoque opuesto. "Este verano he conseguido definir mucho más la zona del abdomen y una de las cosas que más me ha ayudado ha sido hacer desayunos que tuvieran 30 o más gramos de proteína".

Para quienes quieran comprobarlo, ha compartido su receta de avena proteica, que ella describe como un "cemento" de desayuno. La receta utiliza avena, proteína en polvo de chocolate y arándanos congelados. Para prepararlo, se necesita "un bol y nuestra fuente principal de carbohidratos, que para tener energía va a ser la avena y le añadimos 30 gramos".

Con solo estos elementos,podremos preparar un desayuno que, según asegura, no solo es alto en proteínas, sino que también "te va a dejar más saciada, te va a ayudar a definirte y te va a quitar todo el antojo dulce", de forma saludable y equilibrada.

Saciedad y equilibrio nutricional

Esta propuesta de Amador, a diferencia de otras estrategias, pone el acento los valores nutricionales y la saciedad, en lugar de la restricción. Algo que defienden otros expertos, que instan a sus seguidores a apostar por un desayuno completo que impulse la energía y el metabolismo, en lugar de ralentizarlo.

Esta recomendación de Maria Amador está en consonancia con la evidencia científica. Estudios de la Fundación Española de la Nutrición (FEN) sugieren que un desayuno completo y equilibrado es clave. La proteína ha demostrado ser un elemento fundamental para la pérdida de peso debido a su efecto en la saciedad.

Como afirma la FEN, "cuando realizamos un desayuno incompleto o lo omitimos, llegamos a la siguiente ingesta con más apetito y, por tanto, se corre el riesgo de ingerir más calorías de las necesarias". Por tanto, el desayuno "es una buena ocasión para incluir grupos de alimentos que no deben faltar en nuestra dieta". La avena y alimentos ricos en proteína son buenos ejemplos.

Escoger las estrategias adecuadas

Perder peso y reducir grasa es uno de los mayores desafíos de salud en el mundo. Aunque todos los expertos recomiendan cambiar el estilo de vida, la realidad es que muy pocas personas consiguen mantenerlo. La razón es que cambiar nuestros hábitos alimentarios es una tarea compleja, influida por factores psicológicos y el entorno que nos rodea.

Muchas personas, frustradas por no lograr resultados, caen en el fenómeno del "yo-yo dietético", perdiendo peso para luego recuperarlo. Esta dificultad ha hecho que surjan alternativas como el ayuno intermitente y otras dietas agresivas que, aunque son atractivas por su promesa de resultados rápidos, no son para todo el mundo o carecen de respaldo científico.

Si bien el ayuno intermitente puede ser efectivo a corto plazo para la pérdida de grasa, una revisión publicada en la Cochrane Database of Systematic Reviews indica que "no parece ser más efectivo que la restricción continua para la pérdida de peso y otros marcadores de salud cardiometabólica".

Además, algunas de estas dietas populares o "milagro" pueden tener efectos adversos, como la formación de cálculos biliares o, en casos extremos, trastornos de la conducta alimentaria. Por ello, los expertos advierten sobre sus riesgos, especialmente si se implementan sin supervisión.