Pablo Ojeda arrasa con la receta de arroz meloso "ideal para perder peso": fácil, saludable y a base de conservas

Para quienes no consideran tener el don de la cocina, preparar una comida rápida y sana puede ser todo un desafío. En este sentido, el nutricionista Pablo Ojeda ha compartido en sus redes sociales una receta sencilla a base de conservas.

La pereza a la hora de cocinar puede lanzarnos en los brazos de los productos procesados que se venden en el supermercado y que ponen en riesgo nuestra salud. Sin embargo, no hay nada de malo en utilizar pequeños atajos, como las conservas.

Ojeda ha preparado en el programa Más vale tarde, de La Sexta, un arroz meloso con mejillones y caballa usando varios productos en conserva o preparados. El arroz es de vasitos y los mejillones y la caballa, de lata.

Primero ha realizado un sofrito con puerro y pimientos rojo y verde. "A este sofrito le vamos a echar mejillón, fíjate, con el liquidito. ¡Es muy bueno el líquido de las conservas!", explica el nutricionista. Después añade azafrán y tomate triturado.

Es el momento de añadir el arroz de vasito y el caldo de verduras. Por último, añade la caballa de lata y termina de cocinarlo todo en dos minutos. "Hemos hecho un platazo riquísimo, fácil, nutritivo, ideal para perder peso, para niños, para todo el mundo", dice.

Sin duda, el punto fuerte de esta receta son los mejillones y la caballa, un marisco y un pescado azul que son fuente de proteínas de alto valor biológico. Mientras que el mejillón tiene un contenido muy bajo en grasa, la caballa destaca.

Pero no sólo destaca por su cantidad de grasas, sino por la buena calidad de estas. La caballa es una buenísima fuente de ácidos grasos omega-3, conocidos por su capacidad para mejorar los niveles de colesterol en sangre.

El omega-3, por lo tanto, es preventivo de las enfermedades del corazón y, además, se ha relacionado con la reducción de la inflamación. Ahora bien, los mejillones y la caballa también son ricos en minerales, como el hierro y el yodo, y la vitamina B12.

Ahora bien, ¿es recomendable comer pescado enlatado? Pues sí, pero sobre todo si elegimos latas de pescado en conserva con líquidos saludables. Es decir, aceites como el de oliva virgen extra o el escabeche. ¡Ojo! eso sí, al contenido de sal.

Rápido y saludable

Según este artículo publicado en la revista científica Nutrients, el consumo de pescados en lata de manera regular se ha relacionado con un menor riesgo de padecer cáncer de colon. Un tipo de cáncer cada vez más presente en los jóvenes.

Las latas se han considerado durante años como un artículo de segunda, pero los expertos en nutrición las recomiendan. No sólo son saludables, sino también prácticas. Son cómodas y económicas, hacen accesibles alimentos muy saludables.

Las latas conservan los beneficios del pescado fresco y son muy populares en España. Eso sí, nutricionistas como Luis Zamora han recordado que también es importante que una parte del pescado que comemos todas las semanas sea fresco.

El otro ingrediente de la receta de Ojeda que puede ser controvertido es el arroz en vasitos. Este tipo de arroz permite, igualmente, ganar tiempo en la cocina, pero el envase está hecho a base de plástico y puede transferirse al alimento.

"Los microplásticos pueden transferir sustancias que no sean las más adecuadas, si queremos calentar los vasitos de arroz, los pasamos a un vasito de cristal", explica Ojeda mientras realiza la receta.

Tal y como se explica en este artículo de Wired, los estudios científicos desaconsejan que calentemos alimentos envasados en plásticos de un sólo uso por mucho que su etiquetado anuncie que son aptos para este electrodoméstico.

De esta manera, podremos evitar exponernos a un problema del que estamos empezando a tomar conciencia en la actualidad. Este estudio de Nature Medicine avisaba a principios de 2025 que se habían encontrado microplásticos ya en el cerebro humano.

Por último, hay que destacar que el arroz que más recomiendan los nutricionistas en la sociedad actual es el integral. Contiene un extra de fibra natural que reduce en gran medida su índice glucémico, es decir, la velocidad a la que sus azúcares penetran en nuestra sangre.