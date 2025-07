El curioso alimento que toma a diario Mariló Montero a sus 60 años para mantener la talla: "Nunca cuento calorías"

La periodista Mariló Montero, que cumple 60 años este mismo 28 de julio, es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. Entre los instantes más memorables que ha dejado a la audiencia queda la ocasión en la que se comió un plátano en directo. Lo hizo para imitar el gesto del futbolista Dani Alves, a quien le lanzaron uno como insulto racista en un partido. El jugador respondió al gesto deplorable recogiendo, pelando y comiéndose la pieza de fruta.

Montero se sumaba así a la campaña antirracista 'Somos todos monos' y mostraba su solidaridad con Alves. Pero lo cierto es que más allá del importante mensaje que lanzaba en aquella ocasión, el plátano ha formado parte de sus hábitos de vida saludables desde siempre. En sus redes sociales ha revelado que es su fruta favorita y que se come uno todos los días. En El Hormiguero, Pablos Motos le ofreció uno, que la periodista devoró de nuevo en directo y con fruición.

La realidad es que el consumo de plátano diario encaja a la perfección con la filosofía de Montero con respecto al cuidado saludable. "Nunca cuento calorías", zanjaba al presentar su libro Dieta Express. "Disfruto, entreno cuando puedo y como con cabeza, pero también con placer aunque use la conciencia". En aquella ocasión, confesaba que había vuelto del verano con tres kilos más, pero no le preocupaba. "Hay que vivir, que me gusta disfrutar. Ahora entrenaremos otra vez".

Así, y frente a las inquietudes por su aporte calórico, el plátano tiene 94 calorías por cada 100 gramos según la Fundación Española de Nutrición (FEN). Puede parecer mucho si se toma, por ejemplo, como postre tras las comidas. Pero las calorías en sí dicen poco de la calidad nutricional del alimento. Y en ese sentido, el plátano es un perfecto 'chute' de energía para acompañar la actividad física diaria, como hace Montero.

Así, en 100 gramos de plátano encontraremos 1,2 gramos de proteínas, 0,3 gramos de grasas totales y unos 25 gramos de carbohidratos, 3,4 de fibra y 75,1 de agua. Es la fruta favorita de los deportistas ya que, al consumir esos hidratos de carbono, aumentan las reservas de glucógeno, que no son más que la forma de almacenar la glucosa que tienen tanto el hígado como el músculo. Si no realizamos ejercicio, no obstante, entonces sí corremos riesgo de almacenar grasa.

En cualquier caso, la fibra que acompaña a los azúcares naturales del plátano hace que se metabolicen con mayor lentitud, evitando los dañinos picos de glucosa que ocurren con los azúcares refinados. Además, contiene 9 mg de calcio, 0,6 de hierro, 38 mg de magnesio, 28 mg de fósforo, 10 mg de Vitamina C y la estrella: 350 mg de potasio.

La relación del plátano con el potasio es más que conocida. Es imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema cardíaco, motivo por el que se recomienda el consumo de esta fruta desde la Fundación Española del Corazón. Además de prevenir las enfermedades arteriales, es un alimento que ayuda a reducir la hipertensión.

Esto se traduce en beneficios antioxidantes y antiinflamatorios, por lo que el consumo del plátano es recomendable siempre que se ajuste al ritmo de vida. "El deporte hay que hacerlo, la alimentación hay que cuidarla", sostenía Montero, quien al mismo tiempo recomendaba ni prohibirse alimentos ni sobrecargar el cuerpo".

En cualquier caso, si es lo que nos preocupa, hay un pequeño truco para reducir la carga glucémica del plátano. Los azúcares aumentan a medida que madura la fruta, motivo por el que se vuelve más dulce. Pero si lo tomamos cuando todavía está un poco verde, contendrá más almidones resistentes que se metabolizan con más dificultad, lo que hará que absorbamos menos.