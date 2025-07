Francisco Rosero, endocrino: "Por la noche no se deben tomar carbohidratos en España, así de sencillo"

Los carbohidratos forman parte esencial de la dieta mediterránea y están presentes en muchos platos tradicionales españoles, como el arroz, las legumbres, el pan o la patata. Sin embargo, en los últimos años han ganado mala fama debido a dietas restrictivas que los asocian con el sobrepeso o la diabetes. Frente a esta demonización, cada vez más expertos insisten en que no se trata de eliminarlos, sino de entender cómo y cuándo consumirlos para favorecer la salud metabólica.

En esa línea se sitúa el endocrino Francisco Oscar Rosero, que en uno de sus vídeos virales lanza un mensaje claro: “Sí, existe una hora ideal para comer carbohidratos”. El especialista explica que no todos los momentos del día son iguales a la hora de consumir alimentos. “Las calorías son solamente calorías, pero los alimentos son nutrientes y se comportan en tu cuerpo diferente según la hora en la que los estás ingiriendo”.

Apoyándose en la ciencia, asegura que la franja más recomendable para tomar carbohidratos es entre media mañana y el almuerzo. En ese periodo es cuando el organismo se encuentra más receptivo para metabolizarlos adecuadamente. “Estudios han demostrado que la mejor hora para comer carbohidratos es entre media mañana y el almuerzo. Recuérdalo: entre media mañana y el almuerzo”, recalca.

Del mismo modo que hay un tiempo recomendable, sí desaconseja tajantemente su consumo en las últimas horas del día. “Si consumes los carbohidratos al final de la tarde o en la noche, su impacto metabólico va a ser negativo para ti, porque vas a tener más elevación de glucosa y más elevación de insulina”, advierte.

Además de con el peso corporal, el endocrino relaciona esta elección con la salud general: “La hora en la que comes los carbohidratos puede afectar tu salud y puede hacer la diferencia entre obtener buenos resultados o no tan buenos. Entre adelgazar o no adelgazar. Entre controlar tu glucemia o no controlar tu glucemia”.

Un nutriente fundamental

Además de cuándo tomarlo, también es importante el tipo de carbohidrato que ingerimos, porque no todos son iguales. Por un lado, tenemos los azúcares simples han sido asociados a desequilibrios glucémicos y a un mayor riesgo de enfermedades metabólicas.

Por otro lado, tenemos los carbohidratos complejos -presentes en alimentos como cereales integrales, legumbres, patatas o arroz- que cumplen una función esencial en una dieta equilibrada. Aportan energía de forma sostenida, favorecen la saciedad y ayudan a mantener estables los niveles de glucosa en sangre.

Su principal característica, que los diferencia de los simples, es que su digestión sigue un proceso más lento. De esa forma, se permite una liberación progresiva de energía. El resultado es que ayuda a mantener la saciedad, evita los picos de glucosa en sangre y contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso.

Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), estos hidratos de carbono aportan 4 kilocalorías por gramo y deben representar entre el 55 y el 60 % de las calorías diarias totales. Además de su papel energético, son fundamentales para el cerebro, que depende casi exclusivamente de la glucosa, y para los músculos, donde el glucógeno actúa como una reserva energética imprescindible.

Por tanto, incluir una cantidad adecuada de carbohidratos complejos no solo es compatible con un estilo de vida saludable, sino también con objetivos de control de peso. Como señala Rosero en su vídeo, “la clave no es eliminar los carbohidratos". De hecho, él los toma: "Yo sigo comiendo arroz. Yo sigo comiendo papas. Pero siempre en el almuerzo, la mejor hora”, afirma.