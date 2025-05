La cardióloga Sarah Alexander avisa: "Esta es la única fruta en España que baja de golpe el azúcar en sangre y el colesterol"

Actualmente la enfermedad cardiovascular ha pasado a ser la segunda causa de mortalidad en todo el mundo, solo por detrás del cáncer. Sin embargo, en algunos países este conjunto de enfermedades sí sigue siendo la principal causa de mortalidad, como es el caso de Reino Unido.

Además, cabe recordar que la enfermedad cardiovascular no surge sin más, sino que es la consecuencia de un conjunto de factores de riesgo que acaban dando lugar a un desenlace fatal: colesterol elevado, hipertensión o exceso de azúcar sanguíneo, entre muchos otros.

Recientemente, Sarah Alexander, cardióloga del Reino Unido, ha hablado con el medio anglosajón EatingWell sobre algunas de las pautas que deberíamos seguir para lograr reducir algunos de estos factores de riesgo, concretamente el exceso de azúcar y colesterol. La dieta, en estos casos, sería un pilar básico.

La fruta que reduce tanto colesterol como azúcar en sangre

En este aspecto, la Dra. Alexander sugeriría que existe una fruta en particular que es capaz de mejorar ambos aspectos, tanto el exceso de colesterol como el exceso de azúcar en sangre. Ambas sustancias son necesarias para la vida, pero su exceso daña las arterias, provoca una inflamación de bajo grado, y a medio-largo plazo da lugar a una acumulación de placas grasas en las arterias que acaban desembocando en un desenlace fatal.

Esa fruta sería el aguacate, un alimento que se ha convertido en un "objeto de culto" durante los últimos años, como explica Alexander, dada su enorme popularidad en todo el mundo. Esta fruta es significativamente diferente al resto, dada su riqueza en grasas saludables, pero también en calorías. Sin embargo, ninguno de ambos factores se asociaría con un aumento de peso ni con un aumento del riesgo cardiovascular, sino todo lo contrario.

Como explica la Dra. Alexander, los aguacates son beneficiosos para el corazón por su riqueza nutricional, dado que también contienen antioxidantes y minerales, como el potasio. Este último, también presente en alimentos más humildes y baratos como la típica patata, se ha relacionado con un mejor control de la tensión arterial al reducir los niveles de sodio circulante.

Además, los aguacates también serían una opción idónea para reducir el exceso de colesterol sanguíneo, dado que poseen esteroles vegetales que, según explica la cardióloga, "pueden prevenir la absorción de colesterol y reducir el colesterol circulante, ayudando a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares".

Esta no es la primera vez que se relaciona esta fruta tan particular con la reducción del colesterol. De hecho, a principios de 2025, The Cholesterol Charity incluyó al aguacate entre sus seis alimentos clave para reducir el colesterol. Pero, como siempre, hay que saber diferenciar los términos "saludable" y "excesivo".

Los aguacates son ricos en grasa; se trata de grasas saludables, pero cualquier exceso de cualquier sustancia puede llegar a ser dañino. Y los aguacates no se libran de esa premisa, por lo que debe consumirse con equilibrio y moderación, como comenta tanto la Dra. Alexander como la propia Fundación Británica del Corazón de la mano de la dietista Victoria Taylor: "los aguacates se distinguen entre las frutas por su alto contenido en grasa. Esto significa que contienen una mayor cantidad de energía y calorías que otras frutas y verduras".

Comparados con otros alimentos ricos en grasa, el aguacate es un alimento saludable, especialmente si comparamos grasas saturadas con insaturadas, o alimentos ricos en grasa de origen animal o de origen vegetal. De nuevo, aunque la grasa es necesaria para la vida, se debe lograr un equilibrio adecuado en la dieta y no excederse con ningún alimento en particular.

Para finalizar, cabe recordar que el aguacate no es el único alimento que se ha asociado con un menor riesgo cardiovascular, sino que existen muchos otros a tener en cuenta, como sugiere el propio Sistema Nacional de Salud del Reino Unido:

- Pescado azul, como la caballa o el salmón, ricos en ácidos grasos omega-3 y pobres en mercurio.

- Aceites vegetales, como el aceite de oliva y sus derivados.

- Cereales integrales, como la pasta integral o el pan integral.

- Frutos secos y semillas, frescos o tostados, evitando sus versiones saladas o fritas.

- Frutas y verduras.