Soy cardiólogo de Harvard y este es el único aceite de oliva de España que siempre tomo: una joya ignorada para la salud

Cuando pensamos en comida saludable, las frutas, verduras y los productos frescos suelen aparecer en nuestra mente. Sin embargo, hay tesoros nutricionales que se esconden en los pasillos de los supermercados en España, y uno de ellos es el aceite de oliva. El doctor William Li, médico y biólogo cardiovascular formado en Harvard, señala en un video publicado en su cuenta de Instagram que no todos los aceites de oliva son iguales. Al contrario, hay tres variedades que destacan por sus beneficios únicos para la salud: Koroneiki, Moraiolo y Picual. Y, por suerte, esta última es española.

El doctor Li explica que estos aceites de oliva monovarietales tienen algo en común: su alto contenido en polifenoles. Estas sustancias naturales, presentes en las aceitunas, son clave para activar el metabolismo y fortalecer las defensas del cuerpo. "Busco aceites de oliva griegos, italianos y españoles, y me fijo en monovarietales específicos porque sé que hay tres variedades que tienen los niveles más altos de polifenoles", explica el doctor.

"Los polifenoles son lo que realmente activan tu metabolismo y tus defensas de la salud", asegura. Sin embargo, no basta con elegir cualquier botella de aceite de oliva. Para obtener los mayores beneficios, es esencial saber qué tipo de aceitunas se utilizaron en su elaboración.

"Si no veo un monovarietal específico, no me impresiona. No puedo saber qué tipo de aceitunas se usaron aquí", señala Li. De ahí que su búsqueda se centre en aceites que especifican claramente su origen y composición.

Picual: la joya española

De las tres variedades mencionadas por el doctor Li, la Picual ocupa un lugar especial, sobre todo para los amantes de los aceites de oliva españoles. Este monovarietal, originario del sur de España, es conocido no solo por su sabor robusto y ligeramente amargo, sino también por su extraordinaria cantidad de polifenoles. Según estudios, la Picual supera a muchas otras variedades en antioxidantes, lo que la convierte en una opción excepcional para quienes buscan mejorar su salud a través de la dieta.

El aceite de oliva Picual no solo es un "superalimento" para el cuerpo; también es versátil en la cocina. Su sabor intenso lo hace ideal para aderezos, marinados o incluso para consumir en crudo con pan y tomates frescos.

Aunque la Picual destaca en el ámbito de los aceites españoles, no se puede pasar por alto el prestigio de las variedades Koroneiki, de Grecia, y Moraiolo, de Italia. El Koroneiki, con su perfil más suave y afrutado, es conocido por ser uno de los aceites más ricos en polifenoles. En cambio, el Moraiolo, aunque más difícil de encontrar, ofrece un equilibrio entre intensidad y amargor que encanta a los expertos.

Para el doctor Li, el aceite de oliva no es solo un ingrediente de cocina, sino una herramienta clave para mejorar la salud. Su enfoque va más allá de las modas dietéticas: al elegir aceites monovarietales como Picual, Koroneiki o Moraiolo, estamos invirtiendo en nuestra salud a largo plazo. "Esto es lo que elijo para mi metabolismo y para mis defensas de la salud", concluye.

Así que la próxima vez que estés en el supermercado, no te limites al perímetro. Recorre los pasillos y busca esos aceites de oliva monovarietales. Entre ellos, la variedad Picual puede ser tu mejor aliada para una vida más saludable y llena de sabor.