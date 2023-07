Los alimentos perfectos de Mercadona para adelgazar que recomienda el entrenador Xavier Sierra

¿Es posible adelgazar en verano? Es cierto que los milagros no existen y que si ya empezado el mes de julio no te has puesto las pilas, nada de lo que hagas te hará perder un gran volumen de peso sin que suponga un riesgo para tu salud. Sin embargo, puede ser esta una época propicia para cambiar hábitos e incorporar menús saludables que nos ayuden a adelgazar y, lo que no es menos importante, a no engordar durante estas semanas de comidas copiosas y picoteos entre horas. Precisamente, estos tres menús de Mercadona son perfectos para lograrlo.

Los nutricionistas destacan que lo primero para perder peso es crear un déficit calórico a través de un patrón dietético completo en el que se contemple una densidad nutricional suficiente y no se vete a ningún nutriente, puesto que todos aportan sustancias importantes a nuestro organismo. Siguiendo este modelo, el entrenador Xavi Sierra, al frente de RealFit, su programa de asesoramiento fitness, ha querido recomendar tres nuevas combinaciones de alimentos para perder grasas sin renunciar a obtener la energía suficiente.

Sierra nos recomienda un primer menú a base de pasta, rúcula y atún, un segundo con brochetas de pavo con verduras, patatas y ensalada, y un tercero con gnocchi con tomate y queso. Desde Realfit ya habían dado más opciones hipocalóricas, como estos otros tres menús bajos en grasa y alternativas saludables a los snacks para un picoteo sano. "Está claro que a estas alturas será difícil perder peso de forma drástica, pero sí está en nuestras manos mantenernos y, sobre todo, llevar un equilibrio nutricional que no nos dé disgustos en otoño", valora Sierra desde Instagram.

En la red social ha publicado un vídeo con estos tres menús para que "siendo realistas y asumiendo que en estos meses comeremos y cenaremos más fuera de casa, crear un déficit calórico en el resto de comidas que sí corran de nuestra parte", algo que considera "fundamental". La idea es que "para perder grasa se tiene que consumir menos calorías de las que se gastan", explica, incidiendo en que "ningún alimento por sí solo te va a adelgazar ni te hará perder grasa, como ninguno te hará engordar por sí solo".

En todo caso, insiste Xavier Sierra en que "algunos de estos productos deben ser un complemento para los días sin tiempo, ya que siempre debemos intentar comer materias primas frescas y cocinarlas nosotros mismos". El primero de estos menús saludables combina la verdura a través de la rúcula ya lista para usar, la pasta con las hélices con vegetales y el atún claro al natural, donde la única elaboración es la de la propia pasta, que hay que cocer al dente entre 9 y 11 minutos desde que hierva el agua.

La Rúcula base para ensalada viene en un paquete de 50 gramos y cuesta 0,72 euros. En su información nutricional destacan 26 calorías por cada 100 gramos, menos de 0,5 gramos de grasas (menos de 0,1 gramo de ellas saturadas), 0,8 gramos de hidratos de carbono (menos de 0,5 gramos azúcares), 1,4 gramos de fibra, 4,3 gramos de proteína y 0,46 gramos de sal. Además, aporta 84 microgramos de Vitamina K, 54 miligramos de Vitamina C, 126 microgramos de Ácido Fólico y 240 miligramos de Calcio.

Ensalada de pasta, rúcula y atún

En cuanto a las Hélices con vegetales Hacendado, el paquete de un kilo cuesta 1,40 euros y está elaborada a base de 100% sémola de trigo duro, tomate deshidratado y espinacas deshidratadas. En su valor nutricional, por 100 gramos, encontramos 359 calorías, 1,7 gramos de grasas (0,3 gramos saturadas), 74 gramos de carbohidrato (3,1 gramos de azúcares), 5,2 gramos de fibra alimentaria, 12 gramos de proteínas y 0,04 gramos de sal.

Por último, el Atún claro al natural Hacendado viene en un pack con seis latas de 60 gramos cada una por 4,50 euros. Por 100 gramos de peso escurrido tiene 98 calorías, 1,2 gramos de grasas (0 gramos saturadas), 0,9 gramos de carbohidratos (0 gramos de azúcares), 21 gramos de proteína y 1,1 gramos de sal, una cantidad alta si tenemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que no pasemos de los 5 gramos de sal diarios.

Pavo, patatas y ensalada

La siguiente receta está elaborada a base de pavo, patatas y ensalada, esta última ya preparada para tomar y los otros dos alimentos, en todo caso, buscando siempre cocinarlos de la forma más sana: a la plancha, asados o con freidora de aire para evitar grasas. Las brochetas se compran en Mercadona en una bandeja de unos 500 gramos a 4,35 euros y están hechas a base de carne de pavo, pimiento verde y rojo, además de conservantes y estabilizantes.

En su valor nutricional por 100 gramos informan de 98 calorías, 3,1 gramos de grasas (1,2 gramos de grasas saturadas), 2,6 gramos de hidratos de carbono (0 gramos de azúcares), 15 gramos de proteína y 0,63 gramos de sal. Por su parte, las Patatas especiales para freír vienen en malla de 2 kilos por 3,75 euros y son de la variedad Lady Amarilla, de Francia. Por 100 gramos tienen 70 calorías, 0,1 gramos de grasas, 15,7 gramos de carbohidratos (1,15 gramos de azúcares), 2,4 gramos de fibra, 1,7 gramos de proteína, 0,01 gramos de sal y 19,7 miligramos de Vitamina C.

Por último, la Ensalada de la Casa viene lista para tomar en un envase de 400 gramos que se vende a 1,91 euros en los supermercados de la cadena valenciana. Con escarola lisa y rizada, tomate cherry, achicoria, zanahoria, aceitunas verdes y maíz dulce, tiene 45 calorías por 100 gramos, 1,3 gramos de grasas (0,2 gramos saturadas), 6 gramos de hidratos de carbono (1,7 gramos de azúcares), 2,2 gramos de fibra, 1,3 gramos de proteína y 0,27 gramos de sal.

El último menú está hecho a base de pasta fresca, tomate y queso. En primer lugar, encontramos la Pasta fresca gnocchi Hacendado de patata en un paquete de 500 gramos que se vende a 1,12 euros. Por 100 gramos tiene 174 calorías, 0,4 gramos de grasas (0,2 gramos de saturadas), 37,6 gramos de hidratos de carbono (0,2 gramos de azúcares), 4,5 gramos de proteína y 0,87 gramos de sal. El Queso rallado mozzarella pizza-Roma Hacendado viene en un paquete de 200 gramos por 1,54 euros y tiene 281 calorías.

Gnocchi con tomate y queso

Aporta 21 gramos de grasas (13 gramos de grasas saturadas), 1 gramo de hidratos de carbono (0,8 gramos de azúcares), 22 gramos de proteína y 1 gramo de sal. Finalmente, el Tomate triturado Hacendado para freír, en su formato pequeño, se vende en un bote de 400 gramos por 0,70 euros. Está elaborado a base de tomate, fructosa, sal, acidulante y ácido cítrico, con 28 calorías por 100 gramos, 0,1 gramos de grasas, 5,5 gramos de hidratos de carbono (4,4 gramos de azúcares), 0,8 gramos de proteína y 0,5 gramos de sal.

