El 'superéxito' saludable de Mercadona que arrasa este verano: receta natural y baja en calorías

Afirmar que el guacamole marca Hacendado es uno de los productos estrella de Mercadona no es dar ninguna exclusiva. Desde hace años, esta versión de la popular salsa mexicana elaborada con aguacate se ha asentado como uno de los procesados saludables y a base de vegetales frescos que los nutricionistas recomiendan para introducir en nuestra dieta como alternativa a otros alimentos del supermercado más insanos. El hummus o el salmorejo también formarían parte de esa honrosa clasificación.

Para hablar de 'procesados saludables' en referencia a estos preparados -purés o cremas de legumbres o vegetales-, existe una regla principal a respetar: cuanta mayor proporción del ingrediente principal, mejor. Así, el guacamole de Mercadona puede presumir de estar en lo alto de la gama, con un 95% de aguacate. El 5% restante corresponde a los ingredientes tradicionales como la cebolla, el ajo, los jalapeños y el cilantro, más los indispensables conservantes.

Revisar el etiquetado es imprescindible cuando elegimos nuestro guacamole, porque se han dado casos de salsas elaboradas con menos de un 15% de este fruto, e incluso menos cuando se emplea su versión en polvo. Solventada esta cuestión, la pega con la suele cargar es la fama del aguacate como comida grasa. Efectivamente, de 100 gramos de esta salsa, un 13,7% corresponderá a grasas, siendo casi un 4% saturadas. Sin embargo, son principalmente ácidos grasos monoinsaturados considerados saludables y compatibles con una dieta de adelgazamiento.

[Estas son las calorías de un aguacate que puedes tomar aunque quieras adelgazar]

"El aguacate destaca por ser una fruta rica en grasas insaturadas (monoinsaturadas) y por su elevado contenido en ácido oleico, que ayuda al control del colesterol. Así, pese su alto contenido calórico, no sólo no favorece el sobrepeso ni la obesidad, sino que lo evita debido a la elevada cantidad de fibra que aporta", escribíamos en EL ESPAÑOL. Una investigación publicada en la revista Critical reviews in food science and nutrition concluía que "los aguacates pueden apoyar el control del peso y el envejecimiento saludable".

Efectivamente: dado que esta salsa no se consume sola, el factor que va a determinar su idoneidad nutricional será el acompañamiento. Y los nachos o totopos que han conquistado al mundo como combinación idónea podrían no ser la mejor opción: con unas imponentes 2.258 kilocalorías por cada 100 gramos, las razonables 150 kcal. de la misma cantidad de salsa se multiplican enormemente. Y no hablemos ya de añadirle queso y chile con carne, una delicia gastronómica que solo debería consumirse ocasionalmente.

Sin embargo, el guacamole envasado puede -y debe- tomarse como parte de recetas ligeras y saludables que ahora Mercadona recopila en su web. Un ejemplo sencillo pero efectivo es el reemplazo de los nachos por crudités: cambiarlos por zanahoria, pepino y pimiento para dipear reemplazará las calorías por vitaminas y compuestos antioxidantes y antiinflamatorios como los carotenos y las antocianinas. También podemos conseguir un efecto similar usándola para preparar una salsa con tomate y cebolla para pasta fresca.

🥑😋 ¿Te gusta dipear con nuestro guacamole? ¿Sabes que también está delicioso en ensaladas, huevos rellenos, platos de pasta y wraps? Planifica #TuCestaEquilibrada con este producto nutritivo, sabroso y versátil, ¡a un precio imbatible! ✨ — Mercadona (@Mercadona) June 22, 2023

Si lo que queremos es complementar con proteína, las recetas propuestas son dos. La primera son los huevos rellenos de guacamole, cuya preparación es realmente sencilla. Consiste en cocinarlos duros, cortarlos, extraer la yema, mezclarla con la salsa y rellenar. La segunda es también muy sencilla: la ensalada de tomate y atún con guacamole. El único aspecto a vigilar es la sal, ya que no sería conveniente añadir desde el momento en el que el producto ya tiene 1,5 gramos por cada 100. La Organización Mundial de la Salud recomienda no exceder los 5 g. diarios.

Finalmente, un detalle a señalar: pese al origen americano de la receta, el guacamole Hacendado es un producto nacional. Lo elabora Frutas Montosa, una factoría de Vélez-Málaga, la región en la que el microclima mediterráneo subtropical ha permitido el florecimiento de toda una agricultura en torno al oro verde, el aguacate.

Sigue los temas que te interesan