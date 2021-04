Mercadona, Día o Aldi: éste es el mejor guacamole del 'súper', según la OCU

Las salsas tienen fama de ser enemigas de las dietas saludables, como todo lo que nos encanta. Sin embargo, esto no se extiende a todas: el guacamole, por ejemplo, es una de esas pocas salsas que no son malas para la salud. En España solemos tomar guacamole en fiestas o en cenas acompañado de nachos, pero ¡ojo! que hay quien lo toma como desayuno en una tostada y puede ser muy beneficioso.

El aguacate es el ingrediente más abundante dentro del guacamole. Se trata de una fruta muy poco convencional: mientras que la mayoría de frutas no tiene grasas, el aguacate tiene un 12% de este nutriente, según la Fundación Española de la Nutrición (FEN). Eso sí, casi todas estas grasas son ácidos grasos monoinsaturados, que son buenos para la salud cardiovascular porque reducen los niveles de colesterol en sangre.

Pero, además, los aguacates contienen una buena proporción de fibra y, sobre todo, de minerales y vitaminas que tienen efecto antioxidante. Los demás componentes que forman esta salsa son también alimentos saludables: el tomate, la cebolla, el zumo de lima y el cilantro son alimentos vegetales que se caracterizan por tener una pequeña cantidad de kilocalorías, pero una buena proporción de minerales y vitaminas.

Guacamoles de 'súper'

Elaborar esta salsa en casa es muy sencillo y nos permite seleccionar los ingredientes más frescos y de mejor calidad. De todas formas, no siempre contamos con tiempo o con la suficiente confianza en la cocina y recurrimos a uno de supermercado. La Organización de Consumidores y Usuarios ha realizado un estudio sobre estos productos y han destacado que un gran número de ellos tienen un perfil nutricional muy bueno.

Según explica el organismo de consumo en su página web, sus expertos han analizado un total de 15 guacamoles del supermercado que se conservan en frío. De todos ellos, un total de 6 han obtenido la categoría A del sistema Nutriscore —que significa que son alimentos procesados saludables— y el resto, la categoría B —es decir, que son saludables, pero no tanto como los anteriores—.

¿Qué aspectos han hecho que unos guacamoles del súper sean mejores que otros? Aunque la proporción de verduras en estos productos siempre es superior al 90%, lo que es muy bueno, algunos productos añaden azúcares o grasas vegetales alternativas a las que aporta de por sí el aguacate como el aceite de nabina o el de oliva. A pesar de que todos contienen algún aditivo, la OCU reconoce que no suponen ningún problema.

El mejor, según OCU

De esos 15 guacamoles, destaca uno sobre todos: es el Guacamole suave ecológico de Gutbio, una marca de los supermercados Aldi. El principal atractivo de este producto es que tiene un contenido muy alto de aguacates: concretamente, el 97% de esta tarrina está formado por esta fruta. El 3% restante está formado por ingredientes que aportan sabor y algunos aditivos: ajo, cebolla y cilantro deshidratados, pimienta y sal.

El guacamole de GutBio que ha sido elegido como el mejor del 'súper' por la OCU. OCU

Debido a que la práctica totalidad del producto está formado por verduras, este guacamole es uno de los 6 que han conseguido la categoría A del sistema Nutriscore y, por tanto, se considera como un producto saludable. Se vende en unas tarrinas de 250 gramos y tiene un precio de 1,99 euros. Es decir, el kilogramo de esta salsa cuesta unos 8 euros, lo que lo sitúa entre los más económicos del supermercado.

Este guacamole, por tanto, es de las mejores opciones del supermercado por su alto contenido de aguacates y que, por tanto, aporta todos los beneficios de esta fruta. Pero, además, no contiene aceites añadidos ni tampoco azúcares. Eso sí, no se ajusta demasiado a la receta tradicional, ya que el ajo no se encuentra entre los ingredientes tradicionales y no cuenta ni con tomate ni zumo de lima.