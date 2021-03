Este es el único guacamole envasado que recomiendan los nutricionistas en España

El guacamole se ha convertido en una de las salsas más populares de los supermercados en España. Esta receta tradicional mexicana, que se elabora principalmente con aguacate y a la que también se le añaden jalapeños, cilantro, un poquito de cebolla y un chorrito de limón, vive desde hace algún tiempo un boom. No sólo es cada vez más habitual encontrarla en las cartas de todo tipo de restaurantes -no sólo los mexicanos-, sino que también arrasa en las estanterías de los supermercados, donde se comercializa de forma industrial desde hace años.

El guacamole es una salsa que tradicionalmente se ha utilizado en la cocina mexicana para acompañar tacos, tortas y carnes varias. Sin embargo, su popularización ha provocado que en otros países se sirva también con nachos o con crudités (palitos de zanahoria, apio o pimiento, en su versión más sana). Lo cierto es que, pese a que puede elaborarse en casa de una forma muy sencilla y no hay problema con que forme parte de cualquier dieta sana que se precie, esta receta ha acabado pervertida en su forma industrial. Existen honrosas excepciones, pero los expertos aseguran que algunos de estos productos están lejos de ser saludables.

Así lo asegura Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en Que no te líen con la comida, el libro que acaba de publicar con la editorial Destino y en el que da algunos consejos esenciales para no caer en las trampas de la industria y aprender -de una vez por todas- a elegir alimentos saludables cuando acudamos al supermercado. Tal y como explica Lurueña, en los últimos tiempos los hábitos alimenticios están transformándose sustancialmente. Por suerte, estamos cambiando "los productos insanos que tomamos entre horas como los embutidos o los snacks salados, por otros que, en principio, son más saludables, como el guacamole y el hummus".

La cruda realidad es que no todo lo que parece guacamole en el supermercado es realmente guacamole. Lo ideal, tal y como cuenta el dietista-nutricionista Aitor Sánchez en uno de sus videos de Youtube, es que tenga "cuanto más aguacate, mejor". Sin embargo, en los grandes establecimientos hay salsas cuya cantidad de aguacate es realmente irrisoria y en la lista de ingredientes podemos ver una ristra interminable de sustancias que convierten un producto que en teoría debería ser sano en un ultraprocesado. Por ejemplo, este presunto guacamole, que se elabora con más de una veintena de ingredientes (algunos de ellos nada recomendables), tiene como ingrediente principal el agua. El porcentaje de aguacate no alcanza el 13% del total.

No es ni mucho menos la única marca que podemos encontrar en el supermercado con estas características. Hay guacamoles que ni siquiera se elaboran con esta fruta tropical y, en su lugar, se utilizan sucedáneos como el aguacate en polvo, cuyo contenido no llega tampoco al 1% del total del producto. ¿Cómo es el aguacate envasado perfecto entonces? "Lo que deberíamos buscar en estos productos es que tengan una elevada proporción de la materia prima principal y una baja proporción de ingredientes indeseables, como la sal; por ejemplo, en el caso del guacamole, más de un 95% de aguacate", escribe Lurueña.

De esta forma estaremos integrando en nuestra dieta un producto elaborado con una fruta tropical que es apreciada por su contenido en grasas insaturadas (monoinsaturadas) y en ácido oléico, cuyo consumo tiene múltiples beneficios para nuestro organismo. Pero, ¿el guacamole engorda? Si está elaborado en un alto porcentaje por aguacate, no.

Distintos estudios han demostrado que esta fruta (como todas las demás) no sólo no favorece el sobrepeso y la obesidad, sino que es un factor de protección al ser rico en fibra. De hecho, según una investigación publicada en la revista Critical reviews in food science and nutrition, "los aguacates pueden apoyar el control del peso y el envejecimiento saludable". "El consumo de aguacate se asocia con una mejor calidad general de la dieta, la ingesta de nutrientes y un menor riesgo del síndrome metabólico", apunta otro trabajo científico.

Así, una vez más, cuando vayamos al supermercado conviene no fiarse de las apariencias y fijarse muy bien en las etiquetas. Como norma general, aquella salsa que esté elaborada con una ristra infinita de ingredientes, debería ser despreciada si queremos cuidar nuestra salud. Si por contra, encontramos un guacamole cuyo primer ingrediente sea el aguacate, probablemente habremos acertado.