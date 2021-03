Elimina la pasta blanca de tu dieta para siempre: así dispara el riesgo de infarto

Un estudio mundial de personas que viven en los cinco continentes ha comprobado que una dieta alta en carbohidratos de mala calidad (pasta y pan blanco, refrescos azucarados, o arroz blanco, entre otros) conduce a un mayor riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y muerte, según publican sus autores en la revista The New England Journal of Medicine.

Los mayores riesgos de una dieta alta en carbohidratos de baja calidad, llamada dieta de alto índice glucémico, fueron similares, independientemente de que las personas tuvieran una enfermedad cardiovascular previa o no. El estudio es el más grande de una población diversa geográfica y dietética sobre este tema, ya que estudios anteriores se han centrado principalmente en los países occidentales de altos ingresos.

Un total de 137.851 personas de 35 a 70 años fueron seguidas durante una mediana de 9,5 años a través del estudio de Epidemiología de Población Urbana y Rural (PURE) realizado por el Instituto de Investigación de Salud de la Población (PHRI) de la Universidad McMaster y Ciencias de la Salud de Hamilton, en Canadá.



El equipo de investigación utilizó cuestionarios de alimentos para medir la ingesta dietética a largo plazo de los participantes y estimar el índice glucémico (la clasificación de los alimentos en función de su efecto sobre los niveles de azúcar en sangre) y la carga glucémica (la cantidad de carbohidratos en un alimento multiplicado por su índice glucémico) de las dietas. Se registraron 8.780 muertes y 8.252 eventos cardiovasculares importantes entre los participantes durante el período de seguimiento.



Los investigadores categorizaron la ingesta dietética de carbohidratos dependiendo de si los tipos específicos de carbohidratos aumentaron los niveles de azúcar en sangre más que otros (índice glucémico alto) y compararon este índice con la aparición de enfermedad cardiovascular o la muerte.



Las personas que consumían una dieta en el 20% más alto de índice glucémico tenían un 50% más de probabilidades de sufrir un ataque cardiovascular, un derrame cerebral o la muerte si tenían una afección cardíaca preexistente, o un 20% más de probabilidades de tener un evento si no tenían una condición preexistente.



Estos riesgos también fueron mayores entre las personas obesas. "He estado estudiando el impacto de las dietas de alto índice glucémico durante muchas décadas, y este estudio ratifica que el consumo de grandes cantidades de carbohidratos de mala calidad es un problema en todo el mundo", señala el primer autor David Jenkins, profesor de ciencias de la nutrición y medicina en la Facultad de Medicina Temerty de la Universidad de Toronto.

"Los artículos del estudio PURE ya han indicado que no todos los alimentos con carbohidratos son iguales. Las dietas ricas en carbohidratos de mala calidad se asocian con una menor longevidad, mientras que las dietas ricas en carbohidratos de alta calidad como frutas, verduras y legumbres tienen efectos beneficiosos", señala.



El investigador de investigación de PHRI, Mahshid Dehghan, agrega que "este estudio también deja en claro que entre una población diversa, una dieta baja tanto en su índice glucémico como en su carga tiene un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte". La mayoría de las frutas, verduras, frijoles y cereales integrales intactos tienen un índice glucémico bajo, mientras que el pan blanco, el arroz y las patatas tienen un índice glucémico alto.

"Los datos actuales, junto con publicaciones previas del PURE y varios otros estudios, enfatizan que el consumo de carbohidratos de mala calidad probablemente sea más adverso que el consumo de la mayoría de las grasas en la dieta -apunta Salim Yusuf, autor principal del estudio-. Esto requiere un cambio fundamental en nuestra forma de pensar sobre qué tipos de dieta pueden ser dañinos y cuáles neutrales o beneficiosos".