Así es la dieta de Luis Enrique: su secreto para no tener ni un gramo de grasa comiendo de todo

Luis Enrique se ha convertido en todo un fenómeno viral desde que decidió abrirse una cuenta en Twitch y someterse al escrutinio de sus seguidores en directo desde el Mundial de Qatar. El seleccionador español ha sorprendido con su soltura, pero también ha visto cómo se han manipulado algunas de sus declaraciones para tratar de perjudicarle. Sin embargo, él sigue contestando a las preguntas de los aficionados con naturalidad y una de las cuestiones que ha llamado más la atención en España es la dieta que sigue para no tener ni un gramo de grasa.

El técnico asturiano, de 52 años, desvelaba en uno de los primeros directos cuál era el tipo de alimentación que estaba siguiendo en la concentración de la Selección Española. Así, llegó a confesar qué alimentos habían formado parte de la cena que se había tomado aquel día: "He cenado seis huevos, tres cocidos y tres fritos", confesaba, precisando que los había acompañado de "judías verdes, zanahoria, boniato y de postre un yogur".

Aseguraba que podía comerse incluso más huevos a lo largo del día, defendiendo que "es uno de los alimentos con más nutrientes de largo y ya si te aseguras que sean de corral...". Luis Enrique, a sabiendas de la leyenda negra que continúa acompañando el consumo diario de huevos a pesar de la evidencia científica, valoró que "nos asustamos de comer huevos y luego ves a uno que se mete seis petit suisse y te quedan tan pancho. Y ves a uno desayunar seis huevos y... ¡Madre mía! ¡Cuidado!", ha dicho, criticando ese tipo de opciones procesadas poco saludables.

🍳🍴 Luis Enrique, seleccionar nacional y tu nutricionista de confianza. pic.twitter.com/xCVzIz4Ag0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 22, 2022

Pero, más allá de las palabras del entrenador español, ¿se trata la suya de una dieta aconsejable para todo el mundo? Aunque comer huevos a diario no es perjudicial para nuestra salud, sino todo lo contrario, quizás llegar a tomarse seis unidades o incluso más no debería ser habitual para las personas que llevan una vida sedentaria o no realizan una actividad física tan intensa como el propio Luis Enrique. Si nos fijamos en las últimas pautas que ha dado la Asociación Español de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), fijan en cuatro huevos semanales la cantidad recomendada.

No obstante, la ciencia aboga por un consumo superior, teniendo además en cuenta su bajo impacto ambiental y que se trata de uno de los alimentos proteicos más completos. Un estudio publicado en The American Journal of Medicine concluyó que quienes tomaban más de un huevo al día presentaban un menor riesgo de enfermedad arterial coronaria que quienes no lo hacían o tomaban solamente uno, por lo que está demostrado que puede tener un efecto protector sobre la salud cardiovascular.

Es importante que evitemos para ello tomarlos a menudo fritos en gran cantidad de aceite y nos decantemos por sus preparaciones más saludables: cocidos, a la plancha, pasados por agua, revueltos o escalfados. Los huevos además tienen una gran capacidad saciante y ayudan a no tener sensación de hambre, así que desayunarlo a diario garantiza picar menos entre horas ayudando a adelgazar. ¿Y el colesterol? El Instituto del Huevo argumenta que el huevo tiene más grasas insaturadas y su contenido en fosfolípidos interfiere en su absorción, por lo que el efecto es mínimo en este caso.

Verduras y lácteos

Luis Enrique, además de los ya seis famosos huevos que le aportan proteínas de alto valor biológico (con todos los aminoácidos esenciales) para su dieta proteica, los ha acompañado en su cena por judías, zanahoria, boniato y el postre. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como todas las guías dietéticas recomiendan las conocidas cinco raciones de verduras y frutas al día, priorizando en todo caso los vegetales. En cuanto a los lácteos, la mejor opción es en este caso el yogur natural, una excelente fuente de probióticos relacionados con una mejora del microbioma intestinal y, por lo tanto, una mejor salud y longevidad general siempre y cuando no tengan azúcares añadidos.

Huevos al horno con espárragos, espinacas, cúrcuma y coco

Practica ayuno intermitente

"También lo hacen varios jugadores aquí. Lo hago de manera espontánea, cuando me apetece. No tengo un hábito, va en función de cómo me sienta. Lo que sí hago es que si no tengo hambre, no como o no desayuno. Al final estamos en una sociedad que está acostumbrada y es un hecho ya más social", ha explicado Luis Enrique, reconociendo que es suele hacer el ayuno intermitente, una práctica que ha ido ganando adeptos en los últimos años.

Oficialmente, se describe como un ayuno de más de 8 horas seguidas, pudiendo llegar a ser de 12, 16 o incluso 24 horas continuadas, únicamente tomando agua e infusiones para hidratarse. Su práctica contribuye a combatir la inflamación, a cuidar la salud del sistema digestivo y también a perder peso significativamente sin conllevar una bajada de masa muscular. No obstante, hay quien lo usa equivocadamente para contrarrestar excesos y, tal y como han sugerido en un estudio publicado en la revista Eating Behaviors, podría potenciar trastornos de la conducta alimentaria teniendo así un lado oscuro que conviene no obviar.

Un deportista 'friki' de la dieta

"Soy un poco friki en esto de la alimentación, no me hagáis mucho caso", ha reconocido también Luis Enrique en sus directos, sugiriendo a sus seguidores que hagan ellos mismos la prueba de cambiar determinados hábitos, como la cantidad de huevos diarios. Hay que tener en cuenta que el entrenador de la Selección Española no solo cuida su dieta desde que era futbolista, sino que practica una intensa actividad física tanto en el gimnasio como al aire libre. De hecho, llegó a correr una maratón en menos de tres horas y completó un Ironman en poco más de 10 horas, entre otras pruebas.

Ahora, después de que su rodilla le avisase para bajar el ritmo de carreras, Luis Enrique sigue practicando ciclismo con moderación y se entrega a las sesiones de fuerza diarias en el gimnasio. De hecho, muchas veces saluda desde allí a sus seguidores en las redes sociales y es el primero en llegar del equipo a la sala. Eso se traduce en que está más delgado que cuando jugaba, como él mismo reconoció, y presume de tener unos abdominales perfectos. Sin embargo, tampoco se priva de hacer una concesión de vez en cuando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Enrique Martinez (@luisenrique21worldcup22)

"En los días pre partido nos tomamos una cervecita. Es un ritual", ha confesado. En este punto, a sabiendas de que cualquier tipo de ingesta de alcohol por mínima que sea es perjudicial para la salud y debemos tirarle de las orejas a Luis Enrique, le podemos dar la absolución porque ha escogido una bebida alcohólica poco calórica y que incluso desde la Fundación Española de Nutrición (FEN) consideran "rica en vitaminas, proteínas, ácido fólico y antioxidantes". Hasta en este exceso tampoco se pasa el entrenador español siempre que sea una, claro.

