Alerta alimentaria en España: retiran esta popular especia del 'súper' y piden que no se consuma

Alerta alimentaria en España: retiran esta popular especia y piden que no se consuma

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, el organismo regulador dependiente del ministerio de Consumo, informa que ha tenido conocimiento de una notificación de alerta relativa a la presencia de un alérgeno no incluido en el etiquetado de unas populares semillas de chía. Se trata de la soja, un posible desencadenante de alergias alimentarias que debe figurar entre los ingredientes para seguridad del consumir.

Estas semillas son procedentes de Italia, y son las autoridades sanitarias de este país las que han dado el aviso a su homóloga española a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF). Las alertas por alérgenos presentes en alimentos que no los declaran suelen ser relativamente frecuentes, como sucede en paralelo con más de 90 productos de chocolate distintos en los que se ha detectado cacahuete. Las razones tras estos avisos son múltiples, desde una contaminación cruzada en la misma planta de procesado alimentario a errores a la hora de redactar el etiquetado.

Asimismo, Aesan precisa que esta información "es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros". La presencia de soja no incluida en el etiquetado fue detectada en un control interno de la empresa fabricante que ha procedido a informar a todos sus clientes, subrayan.

La empresa comercializadora del producto en España ha emitido un comunicado oficial que publica en su web para explicar la situación a sus clientres y asegurarse de la retirada del mercado del producto afectado, que ha sido distribuido a nivel nacional. Los datos del producto implicado figuran a continuación. Nombre del producto: CHÍA. Marca: Hacendado. Aspecto del producto: Bolsas. Número de lote: TODOS LOS LOTES. Peso: 150 gr. Temperatura: ambiente.

⚠️ Exclusivamente para personas alérgicas a la soja: Presencia de soja en semillas de chía

📌https://t.co/ORFYj1a2fF pic.twitter.com/DOCWIfHltN — AESAN (@AESAN_gob_es) June 1, 2022

"Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y a los Servicios de la Comisión Europea a través de la Red de Alerta Alimentaria europea (RASFF), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización", informa Aesan.

La agencia recomienda como medida de precaución a las personas alérgicas a la soja que no consuman el producto si lo han adquirido ya y lo tienen en sus hogares. Para los consumidores que no presenten reacciones alérgicas o de intolerancia a la soja, estas semillas de chía no entrañan riesgos para la salud. En cualquier caso, tal y cómo precisa la empresa, "si el cliente tiene el mencionado producto y quiere devolverlo, se le reintegrará el importe en la tienda más cercana".

Las semillas de chía se han convertido en un condimento muy popular en las recetas 'healthy'. Destacan por contener aceites vegetales saludables, siendo especialmente ricas en ácidos grasos omega-3. A ello se suman los antioxidantes (tres veces más que en los arándanos) y de minerales como el calcio (cinco veces más que la leche entera) y el hierro (tres veces más que las espinacas). La proteína vegetal y la fibra alimentaria son otros de los nutrientes esenciales que aportan.

Por la textura gelatinosa que adquieren al humedecerse, las semillas de chía son un ingrediente habitual en la repostería saludable. Pero también se consumen de otras maneras, como especiando panes y bollos, como condimento para ensaladas y platos vegetales, o añadidas a yogures y batidos para complementar su valor nutricional.

