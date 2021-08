Nueva alerta en España por el cancerígeno de los helados: estos son los productos afectados

El óxido de etileno de los helados sigue dando que hablar. La organización Consumidores en Acción ha accedido a un nuevo listado de helados de Nestlé que su fabricante, Froneri, está instando a los establecimientos a retirar por la contaminación con este ingrediente cancerígeno. Una vez más, un trabajador ha facilitado los datos a la asociación, mientras que el fabricante se niega a darle la lista completa.

La lista, recibida el 5 de agosto por gasolineras Cepsa con tiendas Carrefour, incluye unidades pertenecientes a 19 lotes de variedades de Pirulo Mikolápiz, Extreme Vainilla, Cono Extreme Tres Chocolates, Nuii Almendrado con Vainilla de Java, Nuii Mascarpone con Arándanos Escandinavos, Bombón Nuii Coco y Mango de la India, Helado Chococlack y Bombón Milka.

El pasado 26 de julio, la organización FACUA hizo público un listado con 46 variedades de helados fabricados por Froneri que estaban siendo retirados, de las marcas Nestlé, Milka, Toblerone, Nuii, Oreo, Princesa, La Lechera y Smarties. A ellos se suman otras cuatro variedades de helados elaborados por Froneri para el Grupo IFA (marca IFA Eliges), de los que la asociación tuvo conocimiento por carteles colocados en la cadena andaluza de supermercados MAS.

La organización de consumidores explica que lleva semanas reclamado a Nestlé y Froneri que actúen con transparencia y hagan pública la lista completa de productos afectados. Hasta la fecha, siguen limitándose a incluir en su página web un aviso donde instan a los consumidores a teclear los seis primeros dígitos del lote del helado que hayan adquirido para saber si puede estar contaminado. Algo que les imposibilita conocer si han consumido un producto con la sustancia que está dando origen a su retirada si ya tiraron el envase.

Aesan no publica los listados

La asociación también ha instado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) del Ministerio de Consumo a que publique la lista de helados contaminados ya que considera "lamentable" que, hasta el día de hoy, el organismo sólo haya incluido en su web sendos enlaces a los contenidos de las páginas de Mars y Nestlé relativos a la alerta.

Froneri ha vuelto a negarse a facilitar a Facua el listado completo de helados que está retirando. "Desde Froneri", indica en su respuesta, "hemos enviado comunicados personalizados a todos nuestros distribuidores para que bloqueen los lotes identificados que les fueron suministrados, por lo que se trata de listados individualizados por centro. Es necesario resaltar que únicamente están afectados lotes muy concretos de determinados productos. No hay ninguna categoría de producto afectada en su totalidad y no todos los productos producidos bajo el mismo número de lote están necesariamente afectados, (un mismo lote cuenta con varias gamas de productos, algunos de los cuales utilizaron el estabilizante afectado y otros no)".

Según Facua, Mars ha sido el único fabricante que ha hecho pública hasta la fecha la lista de productos objeto de retirada por contaminación con óxido de etileno en España. La multinacional ha dado a conocer en su web que se trata de determinados helados M&M's, Snickers y Twix, comercializados por Frigo.

La asociación aconseja a los usuarios que tengan uno de los productos afectados en sus hogares que se abstengan de consumirlos y procedan a devolverlos a los establecimientos para que les reembolsen el dinero. La asociación reclama al conjunto de resto de fabricantes y empresas de distribución que actúen también con transparencia y hagan la lista de productos contaminados que han elaborado o comercializado.

En este sentido, la asociación advierte de que numerosos establecimientos de hostelería y tiendas de alimentación podrían seguir comercializándolos si no los adquirieron a través del distribuidor sino de forma directa en hipermercados antes de su retirada. Por ello, insiste en la necesidad no sólo de que las comunidades autónomas vigilen los protocolos de retirada, sino de que exista transparencia hacia los consumidores sobre los productos afectados.

El óxido de etileno es, como ha indicado la Aesan, una "sustancia activa en productos fitosanitarios no está aprobado en la UE ni, por lo tanto, en España. Se trata de una sustancia clasificada como mutagénica, carcinogénica y tóxica para la reproducción".

Sigue los temas que te interesan