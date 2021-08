La 'bomba' saludable que llega a Mercadona: las mejores calorías y proteínas para tomar

La proteína vegetal es una de las asignaturas pendientes en España, un país que consume carne y pescado por encima de lo deseable para la salud y la sostenibilidad del planeta. Paradójicamente, la abundante disponibilidad de legumbres en nuestro país no se traduce en un mayor consumo de estos alimentos beneficiosos y proteicos, algo muy ligado al ritmo de vida contemporáneo que deja poco tiempo para cocinar. Ahora, la marca Hacendado de los supermercados Mercadona aporta una nueva solución para incorporarlas de forma sencilla en la dieta.

Se trata del 'Cacahuete en polvo desgrasado + proteínas Hacendado' que se comercializa en una bolsa de 200 gramos. La referencia puede sorprender a quien no está familiarizado con las alternativas en alimentos vegetales, porque se asume que los cacahuetes son frutos secos en lugar de lo que realmente son, legumbres. Se suelen asimilar sin embargo a los alimentos como las nueces, los pistachos o las almendras porque su perfil nutricional es muy similar. Y muy frecuentemente se consideran un 'picoteo' en lugar de una comida principal, un mal hábito que se debería corregir.

Así, como en caso de los frutos secos, hablamos de un alimento rico en ácidos grasos monoinsaturados, proteínas y fibra, y que aporta una gran saciedad. "Casi el 50% de su grasa es monoinsaturada, y el 29% poliinsaturada, siendo esta última -mayoritariamente- de la serie omega-6. Al aporte significativo de proteína (un 27%), se le suma el de fibra -también en cantidades considerables-", apunta la Federación Española de la Nutrición (FEN). Sin embargo, también estamos hablando de un producto con 416 kilocalorías por cada 100 gramos. ¿Se puede sostener que es saludable y que ayuda a perder peso sin contradecirnos?

Parafraseando al cocinero Juan Llorca: "La caloría no importa, importa la densidad nutricional de lo que estamos comiendo. Si comes seis madalenas, te aportan 200 kcal, pero no son lo mismo que 200 kcal aportadas por la crema de cacahuete o un plato de lentejas". En ese sentido, el objetivo del polvo de cacahuete es el de enriquecer recetas, yogures o batidos para alcanzar el objetivo de 2.000 kcal y unos 50 g de proteínas recomendadas para cada día en adultos, algo que puede ser más difícil de conseguir en personas que siguen un patrón de alimentación vegetariana o vegana.

En este sentido, el polvo de cacahuete de Hacendado es exactamente lo que dice ser, al igual que la crema de cacahuete sin incorporar aditivos, sales o azúcares. Ése suele ser el problema con otro producto, la mantequilla de cacahuete tan famosa en los Estados Unidos, que puede contener otras grasas menos saludables -como por ejemplo, mantequilla propiamente dicha- para resultar más palatable. Es importante por lo tanto optar por cualquiera de estos productos siempre que estén elaborados únicamente con esta legumbre al 100%, como ocurre con los de Mercadona mencionados previamente.

Según el portal de información nutricional Open Food Facts, entre los nutrientes que podemos encontrar en 100 gramos de productos encontraremos 46,7 g de proteína -el paquete habla de 14 g al calcular raciones de 30 gramos- y 13,3 de fibra alimentaria. También contiene 10 gramos de grasas, pero en su gran mayoría se trata de ácidos grasos insaturados (grasa monoinsaturada y poliinsaturada, en concreto omega 6) que se considera "de calidad". También se encuentran 10 gramos de azúcares que corresponden a los propios hidratos del cacahuete.

El cacahuete es una fuente de magnesio, que disminuye el cansancio; fósforo, que incide en el metabolismo; potasio, que regula la tensión arterial y se relaciona con la reducción del riesgo de calambres musculares; zinc, que refuerza el sistema inmune; niacina, un tipo de vitamina B relacionada con el sistema nervioso y la piel; y vitamina E, un poderoso antioxidante. Raciones diarias de 30 gramos, como las que propone esta nuevo producto, pueden garantizar una alimentación completa y saludable contribuyendo al mismo tiempo a la pérdida de peso.

