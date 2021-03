6 de 7

Que un alimento se presente como 'casero', 'artesanal' o incluso 'natural' no implica nada, porque son conceptos que escapan a la regulación. Nadie establece qué significan, y lo que para uno puede querer decir 'sin aditivos sintéticos' puede sugerir que se ha seguido una determinada receta para otro. Esto no es indicativo de la idoneidad nutricional, porque sustituir azúcar refinado por miel por ejemplo no mejora significativamente el conjunto. Otros certificados como el de 'ecológico' sí han tenido que cumplir ciertos requisitos, pero un producto de proximidad puede ser todavía más "ecológico" por el mero hecho de requerir menos transporte.