La razón por la que debes incluir huevos en tu dieta si quieres adelgazar

El huevo es uno de los alimentos imprescindibles en nuestra lista de la compra: en España su gasto representa el 1,30% del total realizado por los hogares en alimentación y bebida, según datos del Ministerio de Agricultura. Y es que puede que sea uno de los alimentos favoritos de nuestra gastronomía: por su sabor, versatilidad, facilidad al cocinar y también, por su puesto, por su precio.

Además, sabemos que ya no es perjudicial para el colesterol, que esto parece un mito ya totalmente desterrado. Es también, uno de los alimentos más incluidos y recomendados dentro de las dietas de adelgazamiento, por su alto valor nutricional y su saciedad.

"El huevo es muy interesante nutricionalmente, forma parte del grupo de proteínas de origen animal y es una proteína de alto valor biológico. Además, un alimento de bajo aporte calórico y muy completo en nutrientes", afirma a EL ESPAÑOL la dietista-nutricionista Sara López Oliva, colegiada del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de Madrid (Codinma). Entre ellos, entre sus nutrientes, destaca su contenido en vitaminas del grupo A y B y minerales de origen animal que permiten una fácil absorción como, por ejemplo, el hierro, según explica la Fundación Española del Corazón.

Hasta uno al día

Las recomendaciones nutricionales aseguran que se pueden tomar unos 3 o 5 huevos por semana. Por ejemplo, la Guía de la alimentación saludable de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), sostiene que "el consumo de 3 a 5 huevos a la semana es una buena alternativa nutricional a la carne y al pescado, alimentos con los que comparte cualidades nutritivas". Porque como sabemos, lo mejor en un contexto de dieta sana, es la variedad. A mayor variedad, más fácil obtener todos los nutrientes que necesitamos.

Pero como ya hemos visto en otros artículos, no pasaría nada por tomar huevo al día siempre y cuando sigamos una dieta saludable y no haya por supuesto, contraindicaciones médicas de ningún tipo. Así, las evidencias han demostrado que no existe por esto un aumento del riesgo cardiovascular y como explica la FEC, "no es necesario restringir el consumo de huevos en la dieta de personas sanas".

Igualmente, y según informan en este caso los dietistas-nutricionistas del Centro Realfooding en este artículo de su página web, "el consumo de huevos no solo no es perjudicial, sino que puede ser un buen aliado en nuestra ingesta diaria". Por lo que, como escriben estos profesionales en dicho artículo, "entre 1 y 3 huevos al día no se ha demostrado perjudicial para la población general sana. Y menos dentro de un contexto de dieta basada en comida real".

Por su parte, también la dietista-nutricionista Paloma Quintana, CEO de Nutrición con Q, hacía referencia al consumo de huevos en uno de sus últimos post de su cuenta de Instagram. "¿Por qué vemos un exceso comer 3 o 4 huevos de una sentada y no 3 o 4 galletas, mantecados o trozos de pan blanco siendo estas últimas 3 opciones más nocivas para tu salud?", preguntaba esta experta.

Lo recomendable o lo ideal, según asegura Quintana, es tener variedad de estas fuentes de alimentación —entre las proteínas de origen animal—. Así, es preferible consumir "algunos días pescado, variando también de especie, carnes (preferentemente de pasto), legumbres, semillas y huevos, preferentemente de aves en libertad". También recomienda "tomar al menos dos huevos cuando decidas que van a ser la fuente de proteína de tu plato".

Dietas de adelgazamiento

Las personas que están siguiendo una dieta de adelgazamiento, "podrían tomar perfectamente un huevo al día. Aunque es cierto que lo más aconsejable es variar la dieta", sostiene López Oliva. Esto es, "un huevo al día no es malo, pero cuanta más variedad en la dieta, mejor".

Por ejemplo es una buena opción tomar un huevo en el desayuno ya que puede ayudarnos a nuestro objetivo de perder peso, por su alto poder saciante: "Incluir, por ejemplo, un lácteo, una tostada y un huevo hace que el desayuno sea una comida muy saciante e indirectamente, nos ayuda a regular el apetito que podamos tener durante la mañana".

Una de los aspectos, en este sentido, más importante es cocinar o preparar los huevos de una forma saludable. Lo más aconsejable es tomarlos cocidos, pasados por agua, a la plancha y con poco aceite o bien en tortilla francesa o revueltos. Por último, es importante recordar en este apartado, tal y como como apunta López Oliva que "ningún alimento por sí solo tiene la capacidad para adelgazar, sino que dependerá siempre del conjunto total de la dieta".