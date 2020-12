3 de 5

Aunque durante años se hayan vendido como el complemento perfecto para una ensalada o para un sándwich vegetal, no debemos engañarnos: los palitos de cangrejo no son un alimento saludable. Es posible que esta Navidad nos los encontremos en multitud de canapés creativos o adornando una festiva ensaladilla. No pasa nada por comerlos como una ocasión especial, pero no te dejes convencer por tu cuñado si te dice que es pescado.

Este alimento peca del mismo problema que las gulas. Está elaborado con ese batiburrillo de ingredientes malsano conocido como surimi. De hecho, algunos expertos en nutrición consideran estas varitas como la salchicha Frankfurt del mar. Mientras que los pescados se caracterizan por un buen aporte de proteínas y de grasas cardiosaludables, el contenido más abundante de estos palitos son los hidratos de carbono. Una prueba de que no son lo mismo.