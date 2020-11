Los puntos débiles del roscón que va a arrasar en Navidad: porque no debes abusar de él

Un boom de productos veganos (sin ingredientes de origen animal) ha invadido los estantes del súper en los últimos años en España. Pero, ¡ojo!, no se debe caer en el error de pensar que lo veggie es siempre más sano que lo ordinario, para nada. Muchos de estos productos que sustituyen alimentos de origen animal no dejan de ser ultraprocesados pobres en nutrientes. Algo similar ocurre con la etiqueta "sin gluten".

En este sentido, un nuevo producto de Mercadona ha provocado mucha expectación en los últimos días: un roscón de Reyes vegano y sin gluten, que seguro será una buena noticia para aquellos con enfermedad celíaca pero, más allá de esto, ¿estamos ante un producto interesante nutricionalmente?

Alerta spoiler: a simple vista no parece que sea mucho mejor que el normal, con la salvedad de tecnología empleada para evitar el trigo o el huevo. Aunque aún no está a la venta online, algunos consumidores lo han visto en las últimas semanas en el súper, por ejemplo, en Guadalajara, según informa una cuenta no oficial de Instagram que sigue las novedades de la cadena de distribución.

Para comprobar cómo es de sano este roscón, en primer lugar hay que fijarse en la etiqueta, en la parte que informa sobre los ingredientes. Aunque a veces descifrarla no es nada fácil, un truco para saber si un alimento es sano es fijarse en el número de ingredientes. Si tiene más de cinco lo más probable es que no lo sea y que estemos ante un ultraprocesado. En el caso del roscón vegano nos encontramos con más de treinta componentes. O sea, un ultraprocesado de libro, algo que tampoco sorprende tanto al tratarse de bollería industrial.

Pero no todos los procesados son iguales, sobre todo hay que tratar de evitar los que llevan azúcares añadidos, harinas y aceites vegetales refinados, aditivos y sal, o sea, lo que lleva este roscón. Por tanto, no podemos decir que este producto que ha causado furor sea demasiado sano.

Dicho esto, toca fijarse en la segunda parte de la etiqueta, la que habla de la información nutricional del roscón vegano y gluten free. Por un lado, 100 gramos de este producto contienen 330 kilocalorías. O sea, muy parecido al roscón de Reyes sin relleno de este mismo supermercado que aporta 346 kilocalorías. Pero más allá de las calorías, que como no se cansan de repetir los nutricionistas no es el factor que define la calidad de un alimento, hay que fijarse en los nutrientes.

Rico en azúcares

Pues bien, esta cantidad de roscón aporta 13 gramos de grasa, más de la mitad saturadas. Pero, ¿esto es mucho o poco? Pues bién, según explica a EL ESPAÑOL Beatriz Robles, divulgadora y tecnóloga de alimentos y dietista-nutricionista, lo importante no es tanto la cantidad, sino el origen. En este caso las grasas provienen sobe todo de la margarina vegetal (grasa de coco y aceite de girasol) que son refinadas, o sea, de mala calidad.

En cuanto a los hidratos de carbono, 51 gramos por cada 100 gramos de producto, provienen sobre todo del almidón de maiz y el almidón de tapioca. Se trata de carbohidratos refinados de absorción rápida: se digieren muy rápido, el organismo los transforma en glucosa y elevan rapidamente el azucar en sangre. Esto supone un esfuerzo al páncreas, que acaba agotándose y puede acabar en diabetes. En cuanto al azúcar, según explica Robles, se puede decir que practicamente son 15 gramos son de azúcar añadido. "O sea que es una pasada, pero tanto el vegano como el normal", señala.

Pero no siempre es fácil esquivar este tipo de productos, menos en reuniones con amigos o familiares. Aunque la recomendación nutricional es que se consuman cuanto menos mejor, tampoco hay que volverse loco. No pasa nada si se toman alguna vez al mes, o sea, muy de vez en cuando. Así, si se consumen de forma ocasional y en el contexto de una dieta sana y equilibrada (rica en frutas y verduras, granos enteros, grasas saludables y proteínas de calidad) no deberían tener ningún impacto negativo sobre la salud.

Eso sí, un consumo frecuente de ultraprocesados se relaciona con la obesidad y sobrepeso, un mayor riesgo de sufrir cáncer, especialmente de mama y también con daños a la salud cardiovascular.