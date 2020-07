Diabetes: éste es el popular ingrediente de tu cocina que reduce el riesgo de padecerla

Aunque es una patología que aún hoy en día sigue siendo dudosa y polémica, la prediabetes, o estado previo al desarrollo de diabetes tipo 2, se sigue observando muy de cerca por parte de las consultas médicas. Si bien las guías médicas indican que para poder diagnosticarse diabetes tipo 2 se precisa tener un azúcar de 126 o superior en dos muestras sanguíneas diferentes en ayunas, la prediabetes implicaría poseer un valor de azúcar elevado superior a 100, pero inferior a 126, de forma continuada.

Por tanto, se trataría de un escalón previo a la diabetes tipo 2, un estado con el que no todos los profesionales están de acuerdo con poder denominarlo "enfermedad", aunque sí es un "aviso" frente al potencial desarrollo de diabetes. Ahora, un nuevo trabajo publicado en el Journal of The Endocrine Society sugeriría que, además de la buena dieta y el ejercicio físico, habría un factor más que podría ayudar a controlar el azúcar elevado en personas con prediabetes: la canela.

Se estima que sólo en los Estados Unidos, unos 90 millones de individuos ya sufrirían prediabetes o azúcar elevado en sangre sin llegar al diagnóstico de diabetes tipo 2. Por ello, lejos de esperar a sufrir la enfermedad, no son pocos los investigadores que intentar poder solucionar e incluso prevenir la aparición de este estado prepatológico.

Llevar a cabo un estilo de vida saludable, basado en una buena dieta, ejercicio físico y la evitación de tóxicos como el tabaco, el alcohol u otras drogas serían pasos fundamentales en este aspecto. De hecho, el consumo de marihuana ya se habría relacionado con el desarrollo de prediabetes, aumentando el riesgo casi un 50%.

Ahora, en este nuevo trabajo a cargo de Giulio R. Romeo y sus colegas del Centro de Diabetes Joslin de Boston (Massachusetts), se ha llegado a la conclusión de que un suplemento diario de canela sería suficiente para controlar los niveles de azúcar en un estado de prediabetes.

Para demostrarlo, los investigadores realizaron un estudio aleatorizado con 51 individuos diagnosticados de prediabetes. Se dividieron en dos grupos: un grupo tomó 500 miligramos de canela tres veces al día, mientras que el segundo grupo tomó placebo tres veces al día, durante 12 semanas.

Según los resultados del estudio, aquellos individuos que se suplementaron diariamente con canela lograron reducir sus niveles de glucosa sanguíneos y mejoraron su respuesta corporal a los carbohidratos, sin sufrir efectos secundarios por tomar dicho suplemento.

De hecho, la canela es un suplemento ya conocido como tratamiento asociado dentro de la diabetes. En estudios anteriores la canela ya habría demostrado poder ayudar contra esta enfermedad, imitando los efectos de la insulina y ayudando a transportar la glucosa al interior de las células. Además, también aumentaría la sensibilidad de la insulina frente a los carbohidratos, como también ha afirmado el nuevo estudio.

En otros trabajos, la suplementación con canela habría demostrado poder reducir hasta 24 mg/dl de glucosa sanguínea de media en individuos ya diagnosticados de diabetes tipo 2.

Respecto a las dosis, existen diferencias significativas respecto al tipo de canela, dado que en Estados Unidos se comercializan dos tipos: ceilán o "canela verdadera" (más cara), y cassia (más barata, y más usada en alimentos preparados).

En los estudios se llegan a usar entre 1 y 6 gramos de canela al día, aunque algunos trabajos indican que las mejoras en el azúcar sanguíneo serían similares tanto al tomar 1 gramo como al tomar 6 gramos, siendo el primero mucho más tolerable.

Por ello, la recomendación habitual es no superar los 0,5 - 1 gramos de canela diarios, siendo más segura la canela ceilán, siendo la cantidad máxima segura los mencionados 6 gramos, pero no siendo necesario llegar a tal cantidad.