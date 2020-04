Coronavirus: el error habitual al coger la fruta del 'súper' que aumenta el riesgo de contagio

Hubo un tiempo en el que ir al supermercado no requería más esfuerzo que empujar un carrito, seleccionar unos productos, echarlos en este carro y pagar en la caja. Una operación ésta que ahora, en mitad de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, se ha complicado sobremanera. Estos días, las grandes cadenas de supermercados de nuestro país intensifican las medidas de seguridad en sus instalaciones y los consumidores nos hemos visto obligados a seguir una serie de pautas para evitar contagios.

Así, durante este tiempo hemos visto cómo en los establecimientos se han instalado mamparas de protección, se han incrementado los procesos de desinfección de las instalaciones y se obliga a los clientes a desinfectarse las manos y a utilizar guantes para realizar la compra. La correcta utilización de estos cachitos de plástico en los que embutimos las manos es, sin embargo, una cosa mucho más compleja de la que a priori podría parecer ya que, tal y como explicamos en EL ESPAÑOL, no se deben utilizar como si fuesen nuestras manos desnudas.

"Para hacer un uso correcto de los guantes debemos saber que son para un momento puntual en una situación concreta: no se sale de casa con guantes, no se usa el móvil con guantes, no se toca la cara con guantes", advertía en su cuenta de Twitter Gemma del Caño, farmacéutica y especialista en seguridad alimentaria. De la misma forma manosear los productos que vamos encontrando en las estanterías provoca que aumentemos el riesgo de contagio.

En los supermercados, antes de la pandemia, se recomendaba la utilización de guantes a la hora de seleccionar la fruta y la verdura. El quid de la cuestión es: si ya llevamos guantes, ¿debemos ponernos otros encima? Por absurdo y loco que parezca, la respuesta es sí. Así lo explica la farmacéutica, nutricionista y divulgadora Marián García (Boticaria García) en 123 preguntas sobre coronavirus, una publicación que acaba de ver la luz bajo licencia Creative Commons en la que contesta a las dudas más habituales.

Según explica la conocida divulgadora, "aunque llevemos guantes de vinilo o nitrilo, es preciso usar encima los guantes de polietileno (los flojitos transparentes) disponibles en los puestos de frutas y verduras". Y si ya nos hemos puesto unos guantes previamente a la entrada del supermercado, ¿qué hacemos? Conviene ponerse otros, ya que se trata de objetos de un solo uso. Sí, como lo leen.

"Si nos hemos puesto unos guantes transparentes en la entrada del supermercado, también debemos usar unos guantes nuevo a la hora de elegir las frutas y las verduras, ya que los primeros guantes pueden haberse contaminado al ir tocando cosas por el supermercado o a nosotros mismos", explica la especialista. "Recordemos que vamos a tocar fruta y verdura que otras personas pueden comer directamente", añade.

García apunta que, pese a que los alimentos que encontramos en las grandes superficies son seguros, tampoco está de más desinfectar frutas y verduras cuando lleguemos a casa tal y como hemos hecho en otras ocasiones. "Según la FDA y la EFSA, todavía no hay evidencia sobre la transmisión del Sars-CoV-2 a través de los alimentos o envases de alimentos. Sin embargo, no sobran ciertas precauciones si tenemos en cuenta que, según algunos estudios, el coronavirus podría permanecer en las superficies por tiempos variables con diferente carga viral según las condiciones de temperatura y de humedad".

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) aconseja lavar las frutas y verduras bajo el chorro del grifo aunque vayan a ser peladas, utilizar "cepillos específicos para las superficies de las frutas de cáscara dura (melón, sandía…) o algunas verduras (pepino, calabacín)", y secarlas posteriormente. De la misma forma también es recomendable sumergirlas durante cinco minutos "en agua potable con una cucharita de postre de lejía (4,5 mililitros por cada tres litros de agua)" y después aclararlas con "abundante agua corriente".