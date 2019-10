Alerta sanitaria: detectada carne de cerdo española infectada con peste porcina en Europa

Funcionarios de aduanas y veterinarios en Macedonia del Norte han confiscado 21 toneladas y 312 kilogramos de carne de cerdo procedente de España por estar infectada con peste porcina africana.



La Agencia Alimentaria y Veterinaria Macedonia informó de que la carne fue confiscada en la frontera entre Macedonia del Norte y Bulgaria en la montaña Deve Bair para evitar que entrase al mercado doméstico.



"La carne confiscada ya no es un riesgo para los ciudadanos. No se ha permitido su entrada al país. Ha sido examinada y será destruida", dijo a los medios el director de la Agencia, Zoran Atanasov.



Además destacó que la Unión Europea (UE) y la Organización Mundial de Sanidad Animal serán informadas al respecto.



Aunque no ha habido casos de infección por peste porcina en Macedonia del Norte, las autoridades locales lanzaron el pasado agosto una iniciativa a nivel nacional para reducir la superpoblación de jabalíes, estimada en tres veces mayor que la cifra considerada sostenible en el país.



El objetivo es prevenir que la enfermedad se extienda por la región de los Balcanes después de que se detectaran algunos casos en las vecinas Bulgaria y Serbia.

