El sinsentido del agua de mar embotellada: peligrosa para beber y discutible para cocinar

El agua de mar no es mejor, no cura, no hidrata (al revés), no tiene propiedades extra. Y si es Alimentaria, es agua normal. A precio de oro.

Porfa, que no os timen. Si dejáis de comprar chorradas, las dejamos de fabricar. Se ve que en lo de la ética y el criterio nos falta aún. https://t.co/Cn0G4KjX0r