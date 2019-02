Alerta sanitaria: piden no consumir varios productos infantiles por riesgo de salmonelosis

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) recomienda no consumir determinados lotes de alimentos infantiles de las marcas Modilac y Blemil, tras la detección en Europa de casos de salmonelosis que pueden estar ligados a su consumo, ninguno de ellos en España.En una nota, la Aecosan recuerda que el pasado 25 de enero se publicó una notificación de alerta sobre la infección por "salmonella poona" en lactantes en Francia asociada al consumo de esos alimentos infantiles de la marca Modilac, comercializados por la empresa francesa Sodilac y fabricados en España.Desde entonces se han detectado nuevos casos en Francia, Bélgica y Luxemburgo, "también supuestamente" relacionados con el consumo de esos preparados infantiles, y todos ellos presentan una evolución favorable.Puesto que el origen de la industria de fabricación es España, se han realizado "numerosos" controles y análisis, tanto por parte de la empresa como de las autoridades y hasta el momento todas las analíticas de los productos e instalaciones han dado resultados negativos, señala la nota de la Aecosan. No obstante, se continúa con las investigaciones para localizar dentro de la industria el posible foco de contaminación que haya podido afectar a los productos allí elaborados.Como medida cautelar, Asturias, donde se ubica la fábrica, ha suspendido cautelarmente una de las torres de secado de la empresa y ha retirado del mercado todos los productos a base de arroz que fueron elaborados en la misma.Según la información recibida a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, además de los productos de la marca Modilac, que ya han sido retirados del mercado por parte de las autoridades francesas, están afectados también otros de los Laboratorios Ordesa, S.A. Se trata de Blemil Plus 1 arroz, de 400 g. (lotes 1068-132, 1087-122, 1927-124, 2698-137, 3097-126 y 3408-141) y Blemil Plus 2 arroz, de 400 g. (lotes 1088-190, 1107-173, 1107-173X, 1937-176, 2698-197, 2698-197X, 3107-180 y 3408-204).Laboratorios Ordesa ha especificado que las farmacias y mayoristas que disponen de estos lotes ya han inmovilizado las unidades distribuidas para que sean retiradas "inmediatamente", y recomienda a los consumidores que tengan alguna unidad de este producto que lo lleven a los establecimiento.La compañía, que insiste que el producto afectado es únicamente Blemil Plus arroz hidrolizado, ha habilitado el teléfono gratuito, 900 180 873, para atender a los consumidores. Las autoridades de las comunidades autónomas han dado la instrucción de retirada de todos los productos afectados en cualquier punto de su posible distribución.También la empresa afectada está colaborando activamente en la recuperación de todos los productos que aún se encuentran en las plataformas de distribución y puntos de venta. Por otra parte, ya que son de venta exclusiva en farmacias, Aecosan ha informado al Consejo de Colegios Farmacéuticos de España y a la Asociación Española de Pediatría para su conocimiento y apoyo en la difusión de esta información.Teniendo en cuenta la larga duración de estos productos, es "muy posible" que alguno de ellos ya se encuentre en los domicilios particulares, por lo que se recomienda a los consumidores que se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de venta.

