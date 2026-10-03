La dana se formará al noroeste y dejará una "acusada inestabilidad" en los próximos días. Meteored

Los meteorólogos lo confirman: llega una dana que seguirá provocando inestabilidad atmosférica y más lluvias en estas zonas

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LO ESENCIAL Las claves La primera dana del otoño se formará cerca de la Península desde el domingo y mantendrá la inestabilidad al menos hasta mediados de la próxima semana. Se esperan chubascos y tormentas, primero en el noroeste y el Cantábrico oriental, con riesgo también en el sistema Ibérico, la costa catalana y Baleares. Las lluvias podrían ser fuertes en numerosas regiones, especialmente en las vertientes atlántica y cantábrica, con chubascos diarios en amplias zonas. La vertiente mediterránea tenderá progresivamente a una mayor estabilidad tras las precipitaciones intensas de los últimos días.

Nada más comenzar octubre ya se han dejado notar las primeras precipitaciones del otoño en España. No es para menos ya que esta estación suele ser la más lluviosa en todo el este peninsular y las islas Baleares.

Lo que sí está sorprendiendo a los meteorólogos es la fuerza con la que está cayendo: en algunos puntos se han registrado acumulados de hasta 112 litros por metro cuadrado. Sin embargo, este episodio de lluvias torrenciales se ha producido sin la presencia de una depresión aislada en niveles altos (dana).

Tras lo sucedido en Valencia en octubre de hace un par de años se asocian las lluvias torrenciales de otoño a este fenómeno pero no siempre es así. En este caso ha sido la combinación de tres factores: vientos de levante, un mar Mediterráneo con temperaturas superiores a 26 ºC y la presencia de algo de aire frío en altura.

Aun así, la primera dana de este otoño llegará en las próximas horas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), será a partir del domingo, afectando a la Península y seguirá provocando inestabilidad atmosférica y más lluvias.

Lluvias acompañadas de tormentas

Esta dana se formará en el Atlántico cerca de la Península y es probable que, hasta la semana que viene, vaya a dejar una acusada inestabilidad, empezando por el noroeste peninsular.

En el transcurso de la mañana del domingo se producirán chubascos tormentosos en la mitad oriental del Cantábrico, mientras que a lo largo de la tarde será en las comarcas del interior donde habrá una mayor probabilidad de que tengan lugar lluvias acompañadas de tormentas.

Otra jornada más se espera que se formen nieblas abundantes durante las primeras horas en el extremo norte peninsular, Baleares y en las proximidades del Estrecho, tal y como ha señalado el meteorólogo de Meteored José Antonio Maldonado.

Su previsión coincide con la de eltiempo.es, donde destacan que el domingo las tormentas más fuertes podrían descargar en el entorno de la cordillera Cantábrica, el sistema Ibérico, sin descartarlas nuevamente en la costa catalana y Baleares.

Además, existe una gran posibilidad de que la Península se vea afectada durante los dos o tres primeros días por la primera dana del otoño y que, como consecuencia, se produzcan fuertes lluvias en numerosas regiones, afectando especialmente las de las vertientes atlántica y cantábrica.

La dana continuaría al oeste peninsular al menos hasta mediados de la próxima semana, por lo que se espera que la inestabilidad continúe en España, con chubascos a diario y tormentas en amplias regiones del país.

En la vertiente mediterránea, según la Aemet, todo apunta a que habrá "una tendencia progresiva a la estabilidad" después de que se haya visto afectada por las precipitaciones más intensas que se han dado en los últimos días.

En función de si se acerca o se aleja la dana las tormentas serán más fuertes en unos puntos que en otros. Por ello los meteorólogos llaman a la calma y a prestar atención a las actualizaciones de los modelos.