Los meteorólogos lo confirman: "Se acerca lo peor del temporal en España y no va a pasar hasta las últimas horas del viernes"

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LO ESENCIAL Las claves Tarragona, Castellón y Valencia afrontan las horas más delicadas del temporal entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes, con avisos rojos activos. Se prevén acumulados de más de 250 litros por metro cuadrado en 12 horas en Tarragona y Castellón, y de hasta 90 litros en una hora en zonas vulnerables. El riesgo de inundaciones y desbordamientos aumenta por la combinación de un frente atlántico, aire frío en altura y humedad cálida procedente del Mediterráneo. Las lluvias intensas continuarán el viernes, con posible afectación al norte de Alicante; el fin de semana persistirá la inestabilidad, aunque en principio con menor intensidad.

El episodio de lluvias intensas que afecta al este de España afronta este jueves sus horas más delicadas, con avisos rojos activados y previsión de precipitaciones torrenciales durante la tarde.

Mar Gómez, meteoróloga, ha advertido de que la situación puede ser especialmente complicada entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes, cuando se esperan los mayores acumulados en varias zonas.

"Las peores horas están por venir", señala Gómez en su perfil de TikTok. Según explica, Tarragona, Castellón y Valencia concentran los principales riesgos, ante la posibilidad de lluvias torrenciales, tormentas e inundaciones en las próximas horas.

En el litoral de Tarragona y Castellón, los acumulados pueden superar los 250 milímetros en 12 horas, mientras que en la costa de Valencia podrían rebasar los 180 milímetros durante este episodio.

La meteoróloga señala además que algunas zonas podrían recibir hasta 90 milímetros en una sola hora, una intensidad que aumenta especialmente el riesgo de inundaciones súbitas en áreas vulnerables.

Horas decisivas

"La situación se prevé muy complicada e incluso peligrosa", afirma la meteoróloga, ante lluvias intensas que pueden generar acumulaciones extraordinarias y problemas repentinos y desbordamientos en zonas expuestas.

Por este motivo, Gómez pide extremar la precaución y evitar la proximidad de ríos, arroyos y ramblas, además de seguir las recomendaciones de Protección Civil y las actualizaciones meteorológicas.

El origen de este episodio está en la combinación de varios factores atmosféricos. Un frente asociado a una profunda borrasca del Atlántico cruza la Península de oeste a este este jueves.

Después, la entrada de aire frío en capas medias y altas coincide con un aporte de aire cálido y muy húmedo procedente del Mediterráneo, creando un entorno favorable para tormentas.

Además, una zona de bajas presiones entre el sudeste peninsular y Baleares favorece vientos de componente este, que empujan más humedad hacia la costa y contribuyen a alimentar las precipitaciones.

Con aire frío en altura, humedad abundante y mecanismos que fuerzan el ascenso del aire, pueden formarse nubes de gran desarrollo vertical capaces de producir tormentas fuertes y lluvias torrenciales.

Los efectos más intensos se esperan desde el jueves y continuarán durante el viernes, con posibles precipitaciones muy fuertes también en el litoral norte de Alicante y zonas próximas.

El episodio no terminará inmediatamente después. Durante el fin de semana seguirán las precipitaciones en muchas zonas de la Península, aunque inicialmente con menor intensidad que durante jueves y viernes.

Además, una DANA podría quedar aislada al oeste de la Península y mantener la inestabilidad durante varios días, aunque pequeños cambios en su posición podrían modificar las zonas afectadas.