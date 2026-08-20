Viñas, meteorólogo, sobre el cambio de tiempo que llega a España: "Después del verano que hemos tenido, es el maná"

El tiempo fresco regresa a España a finales de mes. ECMWF

Las claves

Las claves Generado con IA El final de agosto traerá un cambio de tiempo en España, con temperaturas más frescas y mayor inestabilidad. Las previsiones apuntan a anomalías térmicas negativas, especialmente en el noroeste, con valores entre 3 y 6 ºC por debajo de la media en algunas zonas. Se espera un aumento de lluvias en regiones como Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, norte de Aragón, Cataluña, Castilla y León, Extremadura y Baleares. El meteorólogo José Miguel Viñas destaca la importancia de vigilar la intensidad de las tormentas durante este cambio atmosférico.

El verano encara su recta final con una perspectiva muy distinta a la de las últimas semanas. Las previsiones apuntan a un cambio atmosférico que traerá temperaturas más contenidas y mayor inestabilidad.

José Miguel Viñas, meteorólogo, ha resumido con una llamativa expresión el escenario previsto para la última semana de agosto: "Después del verano que hemos tenido esto es el maná". El experto celebra así la llegada del fresco.

Viñas también ha advertido de uno de los principales elementos que habrá que vigilar durante este cambio de patrón atmosférico. "Lo que habrá que vigilar es la intensidad de las tormentas que se vayan produciendo", ha señalado.

El comentario del meteorólogo llega después de que otro especialista destacara las previsiones del Centro Europeo para el periodo comprendido entre el 24 y el 31 de agosto, especialmente favorables para el noroeste peninsular.

"Qué maravilla de anomalía semanal de temperatura acaba de escupir el Centro Europeo para el noroeste peninsular", señaló Carlos Virazón, aludiendo a un escenario que podría dejar temperaturas inusualmente bajas para finales de agosto.

Hasta 6 ºC por debajo de la media

Según las previsiones, la corriente en chorro será más ondulada y se desplazará hacia latitudes más bajas sobre el Atlántico y Europa occidental. Esta configuración facilitaría la entrada de masas de aire fresco en España.

Además, una vaguada podría situarse sobre buena parte de la Península y Europa occidental, generando una atmósfera más inestable. La entrada de aire frío en niveles medios y altos favorecería chubascos y tormentas.

El escenario previsto supone un contraste con los grandes episodios de calor registrados durante este verano. Los modelos apuntan a que una dorsal subtropical persistente tendría pocas posibilidades de dominar España durante esos días.

Las temperaturas también reflejarían este cambio. El modelo europeo contempla anomalías negativas en prácticamente toda la Península durante la última semana de agosto, con valores inferiores a los habituales para estas fechas.

En buena parte del territorio, el descenso respecto a la media se situaría entre 1 ºC y 3 ºC. Sin embargo, algunas zonas del interior y oeste podrían registrar anomalías negativas mucho más marcadas.

Extremadura, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia podrían alcanzar anomalías de entre 3 ºC y 6 ºC por debajo de la media. Baleares quedaría más cerca de los valores habituales.

La precipitación también podría aumentar en varias zonas. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, norte de Aragón, Cataluña, Castilla y León, Extremadura y Baleares presentan señales de lluvias superiores a lo normal.

Eso sí, todavía existe incertidumbre sobre la posición y la intensidad exactas de los episodios de lluvia. Las próximas actualizaciones permitirán concretar mejor dónde y cuándo aparecerán las tormentas.