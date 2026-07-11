José Antonio Maldonado, meteorólogo en España: "Tras la ola de calor llegará una dana que dejará fuertes tormentas"

Las claves

Las claves Generado con IA Tras la ola de calor en España, se espera la llegada de una dana que provocará fuertes tormentas en el norte peninsular. El sábado, los termómetros alcanzarán hasta 38 ºC en el País Vasco, valle del Ebro y meseta castellano-manchega. El domingo se prevén descensos notables de temperatura en Galicia y el oeste peninsular, pero máximas cercanas a 40 ºC en el noreste y Baleares. Las tormentas del fin de semana podrán ser fuertes y con granizo, acumulando hasta 20 litros por metro cuadrado en algunas regiones.

España ha dejado atrás la segunda ola de calor del año, por lo que para este fin de semana no se espera que se registren máximas de 40 ºC. Sí que tendremos temperaturas propias de esta época del año.

El sábado, de hecho, los termómetros volverán a subir en gran parte de la Península, alcanzándose los 38 ºC en el País Vasco, el valle del Ebro y la meseta castellano-manchega.

Para esta jornada existe un mayor riesgo de chubascos tormentosos en Castilla y León y Galicia. Y es que, como ha advertido el meteorólogo José Antonio Maldonado, tras la ola de calor llegará una dana (Depresión Aislada en Niveles Altos) que dejará fuertes tormentas en el norte peninsular.

Esta dana se habrá formado a partir de la vaguada del día anterior. En el litoral cantábrico, se divisarán durante la mañana del sábado nubes bajas matinales e incluso podrá llegar a llover ligeramente. En el norte de Tenerife también se darán lluvias débiles.

Aunque predominarán los vientos del este y del noreste, en el golfo de Cádiz serán de poniente, mientras que en Canarias predominarán los alisios.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, asegura que será "una jornada calurosa en general, con más de 36ºC en amplias zonas". Aun así, seguirán bajando las temperaturas en el oeste de Andalucía y en puntos del área mediterránea y de Baleares.

En el norte, Bilbao alcanzará 38ºC y ciudades como Ourense, Pamplona, Zaragoza, Logroño o Lleida rondarán los 40ºC. Sevilla, en cambio, apenas alcanzará los 31ºC ya que, según Del Campo, "en el oeste de Andalucía las temperaturas serán incluso frescas para la época".

El domingo volverán a bajar las temperaturas en buena parte del oeste y del centro peninsular, un descenso que será notable en Galicia y zonas próximas.

Las temperaturas subirán en el noreste, en el sureste y en Baleares. Se podrán alcanzar máximas cercanas a los 40ºC en el valle del Ebro, el interior del País Vasco y la meseta castellano-manchega. Predominarán los vientos del este y del sureste.

En la tarde del esta jornada cabría esperar chubascos acompañados de tormentas en Asturias, el noroeste de Castilla y León y Galicia. Estos chaparrones serán puntualmente fuertes debido a la mayor cercanía de la depresión.

Las tormentas podrán ser fuertes y con granizo. El modelo europeo calcula que al finalizar el fin de semana algunas zonas de estas regiones habrán acumulado cerca de 20 litros por metro cuadrado.

En otras zonas del interior peninsular aparecerán nubes de evolución durante la tarde del domingo; en el resto, estará despejado. Donde sí que permanecerá nuboso es en el norte de Canarias, podría llover ligeramente.

De cara a la próxima semana, la incertidumbre aún es elevada pero, en principio, el lunes predominarán los descensos de temperatura en el extremo norte, según apunta el portavoz de la Aemet. En el área mediterránea habrá una subida de temperaturas que continuaría el martes en amplias zonas.