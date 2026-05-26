España, a 40ºC y con noches tropicales en la última semana de mayo: ¿qué está pasando y cuánto va a durar el calor?

Las claves

Las claves Generado con IA España vive un episodio de calor excepcional en mayo, con temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual. El fenómeno, causado por una dorsal en altura y una masa de aire muy cálida, provocará máximas de hasta 40ºC en valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir. Las noches serán tropicales, con mínimas que no bajarán de 20ºC, dificultando el descanso, sobre todo en el este, centro y sur peninsular. El calor intenso aumenta el riesgo de incendios y afecta especialmente a la población vulnerable, recomendándose hidratación y evitar la exposición en horas centrales.

El mes de mayo cierra con unos días de calor excepcional. Este pasado fin de semana el mercurio se elevó entre cinco y 10 grados por encima de lo habitual para esta época del año y lo peor es que el calor aumentará a lo largo de esta semana.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha explicado que "nos hallamos inmersos en un episodio cálido con temperaturas de pleno verano a finales de mayo" que durará "al menos toda esta semana".

Pero, ¿a qué se debe este episodio? "Tenemos una dorsal en altura, es decir, una especie de lengua de aire cálido y estable que favorece el ascenso de las temperaturas, junto con una masa de aire muy cálida para finales de mayo", explica Mar Gómez.

Gómez es doctora en Física y responsable del área de Meteorología en Eltiempo.es y explica que esa dorsal funciona como una "tapadera atmosférica". Es decir, como una especie de cúpula que favorece que el calor permanezca.

"Favorece cielos más despejados, estabilidad, subsidencia -aire que desciende y se calienta por compresión- y acumulación de calor cerca de la superficie", continúa Gómez. En cualquier caso, la situación todavía no puede llamarse "ola de calor".

¿Por qué? Gómez explica que lo más prudente es calificar esta situación como un "episodio cálido muy intenso para la época". Pero las olas de calor deben cumplir ciertos requisitos que determina la Aemet para ser consideradas como tal.

"No basta con que haga mucho calor, ni siquiera con alcanzar 38ºC o 40ºC de forma puntual. Hace falta que el episodio tenga duración, extensión territorial e intensidad suficientes respecto a umbrales climatológicos muy concretos", explica.

Concretamente, Aemet exige que el evento de calor dure al menos tres días consecutivos, que afecte a un 10% de las estaciones meteorológicas seleccionadas y que registren temperaturas máximas por encima del percentil 95 de su serie de máximas diarias de julio y agosto.

¿Cuáles serán las zonas de España más afectadas por este fenómeno y qué días se registrarán las temperaturas más altas? Podemos esperar un aumento de las temperaturas hasta el jueves y el viernes, siendo los días más cálidos de todo el mes de mayo.

Altas temperaturas generalizadas

Gómez explica que será el interior peninsular y los grandes valles donde se producirán las temperaturas más altas. "Es probable que se superen los 36ºC-38ºC en los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir, especialmente a partir del miércoles", explica Gómez.

La Aemet ha adelantado que entre el jueves y el viernes las temperaturas máximas de 34ºC estarán generalizadas en España. Ciudades como Badajoz, Sevilla, Córdoba y Zaragoza van a rondar entre los 38ºC y los 40ºC.

"Con todo esto, las máximas serían más elevadas que las normales de un mes de julio en todo el país, pero especialmente en el norte", explica Gómez, que no descarta que en el valle del Guadalquivir y Extremadura el mercurio se acerque a los 40ºC.

Otro de los puntos de la geografía de España más presionados por este episodio será Madrid, donde se podrían producir anomalías de temperatura de hasta 10ºC o 12ºC. "Nos referimos a la diferencia respecto a lo habitual para estas fechas", dice Gómez.

Si las temperaturas máximas durante el día serán asfixiantes, también habrá que prestar atención a las nocturnas. Las noches serán tropicales y conciliar el sueño puede hacerse difícil. Es decir, algunos puntos no bajarán de los 20ºC durante la noche.

Gómez explica que las noches se harán especialmente complicadas en el este, el centro, el sur peninsular e, incluso, en la cornisa cantábrica. Sin duda, son condiciones excepcionales para un mes de mayo en España.

Y, por eso, Gómez destaca que debemos prestar atención a la población más vulnerable: "El problema de estos episodios tempranos es que muchas personas todavía no están aclimatadas al calor". Tampoco edificios como colegios o centros de trabajo.

"Por eso conviene insistir en lo básico: hidratación frecuente, evitar las horas centrales del día, buscar sombra, proteger la piel, no hacer ejercicio intenso en las horas de más calor y no dejar nunca a niños, mayores o mascotas dentro de un vehículo cerrado", apunta.

¿Este episodio temprano de calor augura un verano especialmente cálido? Gómez señala que no, pero sí que encaja con una tendencia que se está empezando a observar en los últimos años: "Los episodios cálidos son cada vez más tempranos, más intensos y más frecuentes en un contexto de calentamiento global".

¿Supone este episodio un mayor riesgo de incendios este verano? Gómez afirma que así es. "El calor intenso aumenta la evaporación, seca la vegetación fina y reduce la humedad disponible en el suelo y en los combustibles vegetales", explica.

La doctora en Físicas explica que no sólo se tiene que dar esta situación de altas temperaturas para que se produzca un incendio, pero sí que estas condiciones favorecen que el fuego se propague con más virulencia.